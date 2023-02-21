KARA朴奎利&朴敏英衰卷前男友诈欺案，韩媒：男朋友风险、遗憾的平行理论

KARA朴奎利昨（20）日惊传被检察厅以「参考人」（指犯罪嫌疑外的第三人）传唤调查，此事爆发之后，韩媒纷纷联想朴敏英的境遇。

根据今（21）日各大韩媒报导，首尔南部地方检察厅表示，正在调查发行与艺术品相关联的虚拟货币P公司代表A某，其涉嫌违反《资本市场法》与诈欺嫌疑。

P公司发行的虚拟货币号称以「雕塑投资」的方式，能共同拥有高价美术品的虚拟货币，在韩国海内外都可以进行美术品的交易与拍卖。而A某恐涉嫌在发行虚拟货币的过程散布虚假讯息操纵市价。

所谓的「A某」即东远建设前会长长孙宋子浩，现为Pica Project共同代表，Pica Project即检方称的「P公司」。而朴奎利为何卷入呢？朴奎利2019年与宋子浩交往，2021年9月分手，期间朴奎利曾担任Pica Project美术馆馆长，并持有货币且销售，所以被检方列为参考人传唤调查。

朴奎利一方声明没有参与非法行为，也没有获得任何不当利益，「会就最大限度协助调查」。



朴奎利的状况马上让人联想上周的朴敏英，韩国媒体纷纷以「男朋友风险」、「遗憾的平行理论」为标题报导。

朴敏英去年9月28日被韩国媒体《Dispatch》（D社）拍到与姜钟贤交往，由於姜钟贤数度卷入诈欺案也曾入狱服刑，这段恋情相当不受外界祝福，越演越烈后，两人隔日闪电分手。

上周14日，姜钟贤身为虚拟货币交易所Bithumb的实际所有者，涉嫌利用相关公司Vidente、INBIOGEN与Bucket Studio盗取公司资金，以及操控股价、发行可转换公司债券等等行为获取不当利益。

一开始曾传出朴敏英涉嫌其中还被限制出境，但朴敏英隔日透过经纪公司Hook娱乐表示只是她只是参考人，诚实的接受了检方的传唤调查，而且也没有被禁止出境。因为一开始的误传，声明里亦表达对於延迟说明立场感到抱歉。



虽然韩媒认为两者状况相似，但有些韩国网友觉得朴奎利更为倒楣，因为两人早早就分手了，而且朴奎利在交往期间就被男友欺骗，原先以为宋子浩小她7岁，实际上小了12岁（2000年生）。

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