《拥月》作家新剧《闪烁的西瓜》邀请薛仁雅，搭档新生代人气小鲜肉《弱美男英雄》崔显旭&厉云合作

大家喜欢这个全新组合吗？！（光看颜值就完胜）

从《社内相亲》女二号，成功晋升为新剧《Oasis》女一号的薛仁雅又有新作品啦！这一次是《拥抱太阳的月亮》陈秀完编剧的新作《闪烁的西瓜》女主。



除此之外，《二十五，二十一》、《弱美男英雄》的崔显旭，与《解读恶之心的人们》厉云也在主演名单之中，引发网友们的关注。



《闪烁的西瓜》（闪亮的西瓜）讲述模范生CODA少年，透过一间可疑的乐器行穿越回过去后，遇到了与他同龄的父亲成为好友，还和神秘的少女展开了初恋的青春成长剧。

＊CODA少年意即「Child of Deaf Adults」，也就是「聋人的小孩」的缩写，父母都是聋哑人士。

主演名单中，还有《模范家族》、《什么都不想做》（夏日大罢工）的申银秀，这部剧的选角名单，可以说是聚集了新生代相当有实力也兼具人气的年轻演员们，目前正在等待选角定案，之后就会正式开拍。



这部作品更是由《拥抱太阳的月亮》、《Kill Me Heal Me》（杀了我治愈我）、《芝加哥打字机》的陈秀完编剧执笔，《要先接吻吗？》、《花样年华－生如夏花》孙政贤导演合作，黄金团队让人非常期待！



大家喜欢这个全新组合吗？

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