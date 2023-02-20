韩国大势女团IVE化身校园舞后6月24日来台会粉丝

韩国STARSHIP娱乐於2021年12月推出新人女团IVE，出道至今，深获全球粉丝喜爱，每次携专辑回归皆席卷韩国乐坛，〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉等3首主打共拿下37次音乐节目一位冠军，去年亦斩获6座新人奖，还在2022MMA拿下了TOP10、最佳女团、年度歌曲大赏，2022 MAMA Awards获得最佳女子团体舞蹈、年度歌曲大赏。2022Asia Artist Awards荣获年度歌曲大赏、Hot Trend奖等奖项，跨年还受邀登上日本红白大赏舞台。可说是近来声势、实力、美貌最具代表性的女子新人偶像团体。

心系全球DIVE（粉丝名）的IVE亦将於2023年上半启动第一次粉丝演唱会《The Prom Queens》巡回，台北站预订6月24日周六在新北市工商展览中心，带来好听好看的视觉飨宴、好玩的舞台环节，及甜蜜的粉丝福利，与DIVE们共渡美好的周末。售票详情及粉丝福利详情将陆续公告於主办粉丝专页，敬请多多关注！



活动讯息：

1. 活动名称：IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei

2. 活动时间：2023年6月24日（六）18:00

3. 活动地点：新北市工商展览中心（新北市五股区五权路1号）

4. 售票详情及福利：将陆续公告

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