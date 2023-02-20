BSS夫硕顺〈Fighting〉challenge神话持续书写！冠军一位不在现场、篮球小剧场、韩国最红的Pengsoo合作

这首歌真的更火啦！！！粉丝一起跳的那段，看了好感动好热血喔～。TAT

男团 Seventeen 的人气小分队夫硕顺（BSS）推出的新歌〈Fighting〉，因为人缘实在太好了，在舞蹈挑战（challenge）上获得了相当热烈的回响，还持续更新了各式各样不同的影片。



＊ Seventeen夫硕顺许愿成功！和多组人气前后辈一起challenge新歌，甚至有金在中&BTS SUGA也露脸跳舞啦



▼首先是，在最新一期的《人气歌谣》中，夫硕顺〈Fighting〉获得了音乐节目的冠军一位，虽然他们不在现场，但留在台上一起谢幕的后辈们，几乎全部的人都会跳而一起cover了这首歌。

▼夫硕顺和韩国最红的企鹅Pengsoo合作challenge。

▼加入男团THE BOYZ的柱延和JACOB斗牛篮球（一对一）小剧场，夫胜宽出面加油打气，一整段安排得很流畅耶。

▼最后，是和现场的粉丝们（CARAT）一起挑战，看起来真的很壮观，也让粉丝们相当感动～

其实真的不难，欢迎挑战看看！

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