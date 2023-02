NCT道英、(G)I-DLE薇娟遭求「合比爱心」拍照，为难拍出「分裂爱心」，网笑：心碎了

网友都快笑翻了!

最近韩团NCT的成员道英攻占韩国论坛、网友都被他的可爱给收服了!作为三代团偶像,除了拥有帅气外貌与歌唱实力,道英的个性更是圈粉。除了宠粉外,可爱谨慎的个性也常引起大家注意,先前见到等候前辈的粉丝,立刻恭敬有礼貌的样子,让非粉也备可爱到入坑!



近期他和女团(G)I-DLE成员薇娟一同担任第12届《Circle Chart音乐颁奖典礼》MC,俊男美女站在一起,俨然是场完美的视觉飨宴!两位主持人完美流畅的主持,也让典礼顺利落幕,不过在合照环节时,却意外出现一场事件。



记者在拍摄合照时,说出「请合比爱心」的指示,碍於偶像身分,两个人分别作出不同爱心,经过一番曲折才合比心,不过照片一出让网友笑翻,表示「爱心竟然裂一半」、「第一次看到这种爱心」,看来偶像生活大不易,连拍照也要十分小心XD



Doyoung & Miyeon both hesitating when the reporters asked them to make a heart together #MCDOYOUNG_CCMA2022 pic.twitter.com/Ljzw4t86Lx