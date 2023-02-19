NCT道英、(G)I-DLE薇娟遭求「合比爱心」拍照，为难拍出「分裂爱心」，网笑：心碎了

NCT道英、(G)I-DLE薇娟遭求「合比爱心」拍照，为难拍出「分裂爱心」，网笑：心碎了

明星   2023年2月19日   星期日16:33   Lorrie  

（封面图源：TVdaily）

网友都快笑翻了！

最近韩团NCT的成员道英攻占韩国论坛、网友都被他的可爱给收服了！作为三代团偶像，除了拥有帅气外貌与歌唱实力，道英的个性更是圈粉。除了宠粉外，可爱谨慎的个性也常引起大家注意，先前见到等候前辈的粉丝，立刻恭敬有礼貌的样子，让非粉也备可爱到入坑！

近期他和女团(G)I-DLE成员薇娟一同担任第12届《Circle Chart音乐颁奖典礼》MC，俊男美女站在一起，俨然是场完美的视觉飨宴！两位主持人完美流畅的主持，也让典礼顺利落幕，不过在合照环节时，却意外出现一场事件。

记者在拍摄合照时，说出「请合比爱心」的指示，碍於偶像身分，两个人分别作出不同爱心，经过一番曲折才合比心，不过照片一出让网友笑翻，表示「爱心竟然裂一半」、「第一次看到这种爱心」，看来偶像生活大不易，连拍照也要十分小心XD

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