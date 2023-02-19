全智贤也逃不过！手机壳惊现「可爱卡通贴纸」疑是儿子杰作，成功步上「女儿奴」刘在锡后尘

全智贤今日上午从韩国仁川机场出发，飞赴伦敦参加时装周活动，在机场接受记者拍照时被发现了手机壳上十分有爱的小细节~

全智贤一如既往帅气出场，热情地同记者们打招呼，还不忘比心加wink，看起来心情大好。 全智贤几乎素颜出镜，宽松的便服和恼人的大风都无法掩盖天生美人的风采：



전지현 출국

손하트에 윙크까지 ㅋㅋㅋㅋㅋ 완전 아이돌이세요♡♡ pic.twitter.com/rbZDtsUhKJ — 전지현 쓸데없는 정보봇 (@gianna_useless) February 19, 2023

这时有网友发现亮点：全智贤的黑色手机壳背面有一块绿绿的东西，细看原来是Pokémon的妙蛙种子贴纸！全智贤在2016和2018年先后生下两个儿子，今年分别是7岁和5岁、正是精力旺盛的年纪，看来就算是国际韩流巨星全智贤，也逃不过小孩爱意满满的「贴纸攻击」啊XD



전지현도 아들의 포켓몬 스티커를 피할 수 없었던 건에 대하여.jpg pic.twitter.com/ZMJUh4fukj — 올리 (@mslajh_) February 19, 2023

令人想起刘在锡的手机壳也一度因贴满贴纸而引起关注。 刘在锡在《Running Man》跟吃到的池锡辰达视讯通话时，贴满手机背面的贴纸就被镜头拍得清清楚楚。 网友猜测这是KBS2动画《Catch！ Teenieping》里的卡通人物，因为刘在锡曾在综艺节目《Play You》里透露罗恩很喜欢动画，猜测手机壳是刘在锡女儿罗恩的杰作。



后来刘在锡和池锡辰一起到金钟国家做客时表示，是罗恩要求「爸爸贴在这里」，於是亲手贴上XD刘在锡不停地说：「罗恩真的太可爱！真的太可爱！」女儿奴模样展露无遗，调侃 还池锡辰：「你就贴海苔吧！」XD



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