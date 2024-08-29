警方透露NCT泰一涉及性犯罪6月即遭立案！SM：本月中才知情

人气男团NCT成员泰一（文泰一）昨晚（28日）突然被所属SM娱乐公告涉及性犯罪予以退团，震惊韩国演艺圈与全球K-POP圈。

*先前报导：〈【快讯】NCT泰一涉及性犯罪遭起诉，SM：事态严重退团〉



由於SM娱乐没等泰一遭起诉之消息走漏便迅速让其退团，让外界不禁猜测泰一犯下的罪行到底多严重，以致SM娱乐迅速切割。随后有韩媒取得警方说词，警方仅透露「受害者非未成年同性」，警方的拐弯抹角又引发讨论。

据今日各大韩媒，首尔方背警察署表示今年6月即接到针对泰一性犯罪的报案后立即受理，受害者是成年女性，泰一目前正接受调查。「6月即立案」一事传开，又引发怀疑为何他7月还能参与NCT 127六辑《WALK》回归，8月还参加NCT 127出道8周年见面会。



对此，SM娱乐否认6月就知情，强调是在本月中旬才得知，但这说法不被接受，有粉丝、网友认为泰一性犯罪的爆料早在6月就在网路流传，SM怎么可能不知情，一想到他若无其事继续活动便反胃。然而，亦有不少人觉得SM很倒楣，确实有可能被蒙在鼓里，原因大致有下：一、连喜爱从警方身上挖新闻的记者都没有率先报导，二、泰一疑似已不住宿舍，更好隐瞒队友和经纪人了。

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