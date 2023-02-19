孔明服役中也能「被制造话题」！弟弟NCT道英担任颁奖典礼主持人，模仿哥哥出糗撞墙壁XDD

演员孔明和男团NCT道英是韩国演艺圈著名的兄弟档，孔明目前正服兵役中，没想到还能因为弟弟道英有话题，因为道英模仿了他的著名糗事！

回顾2019年百想艺术大赏，孔明以卖座喜剧电影《鸡不可失》入围电影部门最佳男新人，谁知道才刚在大众面前打招呼、让媒体拍完帅气照片，他转身下台就撞背板出糗！原来是因为媒体《演艺家中介》想采访他，但他无法留步，边打招呼边离开，然后就撞上了身后的墙……



4年后，昨（18）日道英担任Circle Chart Music Awards 2022主持人，他IG上更新了一则贴文，看似正经的后台照藏了一支影片。影片中他边走边向媒体打招呼，接著转身撞墙，重心不稳踉跄！因为他标记了哥哥孔明，一看就知道在模仿哥哥的糗事，称赞他太有才、表示因为兄弟俩快笑疯，孔明也认证了道英的模仿留言：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」



‎Theqoo论坛上也有网友因此复习他俩的兄弟情，PO了一系列他们小时候的合照，大部分的人都说很可爱、爸妈一定很骄傲，但有网友首次得知两人是兄弟很惊讶呢！



▼快来看孔明&道英撞墙影片，道英跌得更夸张了XDD



▼除了模仿哥哥跌倒，孔明这次当主持人，‎与(G)I-DLE薇娟的「心碎比心」‎亦相当有话题性XD

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究