NCT道英、(G)I-DLE薇娟遭求「合比愛心」拍照，為難拍出「分裂愛心」，網笑：心碎了

網友都快笑翻了！

最近韓團NCT的成員道英攻佔韓國論壇、網友都被他的可愛給收服了！作為三代團偶像，除了擁有帥氣外貌與歌唱實力，道英的個性更是圈粉。除了寵粉外，可愛謹慎的個性也常引起大家注意，先前見到等候前輩的粉絲，立刻恭敬有禮貌的樣子，讓非粉也備可愛到入坑！



op tuh bukan fans idol. jadi waktu doyoung lewat didepannya, doyoung malah eye contact sama op karena op nggak reog kaya yang lain



pic.twitter.com/XghInkcnjn — PATUHI RULES (@nctzenbase) February 14, 2023

近期他和女團(G)I-DLE成員薇娟一同擔任第12屆《Circle Chart音樂頒獎典禮》MC，俊男美女站在一起，儼然是場完美的視覺饗宴！兩位主持人完美流暢的主持，也讓典禮順利落幕，不過在合照環節時，卻意外出現一場事件。



記者在拍攝合照時，說出「請合比愛心」的指示，礙於偶像身分，兩個人分別作出不同愛心，經過一番曲折才合比心，不過照片一出讓網友笑翻，表示「愛心竟然裂一半」、「第一次看到這種愛心」，看來偶像生活大不易，連拍照也要十分小心XD



Doyoung & Miyeon both hesitating when the reporters asked them to make a heart together #MCDOYOUNG_CCMA2022 pic.twitter.com/Ljzw4t86Lx — 링 (@nctdaoying) February 18, 2023

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