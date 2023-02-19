避免陷入SM＆HYBE纷争？粉丝提议Red Velvet瑟琪跳〈Hype Boy〉遭婉拒，明智发言获韩网友称赞！

18日，Red Velvet瑟琪举行粉丝见面会《HAPPY SEULGI DAY》庆祝生日。

在生日会上，瑟琪 Cover 了 EXO〈LOVE SHOT〉、NCT DREAM〈Candy〉、aespa〈Illusion〉等 舞蹈，获得热烈的反响。过程中，有粉丝提议她 Cover HYBE 旗下厂牌 NewJeans〈Hype Boy〉，她也小心翼翼地婉拒请求，并说：「大家都知道吧？我绝对不会制造出一些为难的事。」

日前，SM娱乐内部出现经营权纷争，正在经历矛盾。HYBE表示将以4228亿韩元收购SM创始人、前总制作人李秀满持有的14.8%股份。对此，表示反对的SM代表理事李成秀发表声明，并展开李秀满爆料战。



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而瑟琪的发言，也在韩网引发热烈讨论。韩网友更纷纷表示：「瑟琪做得好！不愧是聪明人」、「粉丝真的没有眼力，如果跳了话又会挨骂吧」、「不要对SM艺人们发牢骚了.. 瑟琪有什么错」、「看来内部情况比想象中要严重啊」、「现在最好还是不要纠缠在一起，应对得很好」、「经营权之争让艺人们受苦了」、「就是太明智了！所以瑟琪到现在都没有出过事故」等等。



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