【K社韩文小百科】《黑暗荣耀》这段你肯定没看懂！「这是缴纳劳动所得税的你所不懂的综合所得税的世界」里藏著的黑暗

有钱人的世界和普通人真的不一样。

最近火爆全球的《黑暗荣耀》中有著这样一句台词，画家李蓑罗（金赫拉 饰）对老同学、空姐崔惠程（车珠英 饰）说过「我就是扣掉税税钱，再原封不动地把钱还给他，我几乎就是才能捐赠了，这是缴纳劳动所得税的你所不懂的综合所得税的世界，惠程啊」。



在比较劳动所得税和综合所得税之前，我们先来看看韩国的「所得税」种类，一共有6种：劳动所得、利息所得、股息所得、营业所得（不动产租赁所得）、年金所得和其他所得。 劳动所得是「所得税」中的一种，综合税则囊括了所有6种。像惠程这样的空姐，她只有「劳动所得」，即工作得来的薪水，若年初已经申报过，就无须再申报综合所得税。 年金所得也是如此，若年所得税低於150万（韩币，下同），也不是综合所得税缴纳对象。

要缴纳利息所得、股息所得和营业所得又是哪一类人呢？ 例如在没有其他收入的情况下，但金融投资所得超过2000万，就必须缴纳利息所得。 再例如有2000万以上住宅租金收入时也需要单独报税。 综上所述，李蓑罗口中的「综合所得税」实际上佐证了自己是有钱人的事实，除了靠工作薪水要缴纳的劳动所得之外，还有不动产租金、股票、存款利息等等，达到了纳税线。

有专业的税务会计师分析《黑暗荣耀》中的这个场景实际上还藏匿著逃税、贪污、渎职的罪行。 李蓑罗开画展，全宰寯（朴成勋 饰）以法人名义买下这些画，又以法人名义进行转帐，因此李蓑罗就产生了销售行为，不管是买颜料或买画布都需要钱，因此产生了开销，所以李蓑罗需要缴纳综合所得税。 会计师猜测李蓑罗很可能不是法人，不然她和全宰寯这番操作行不通，她很有可能只是「个体商人」（个人工商户）。 李蓑罗从全宰寯那里收到钱，扣去税金后再还给全宰寯，还钱时候用的很有可能还是个人帐户，或者是匿名帐户，亦或是直接给现金。 这种做法就属於利用美术作品进行逃税，筹备秘密资金方法的一种。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻