Super Junior出国太冷，一见始源穿大衣，银赫、厉旭直扑胸怀狂摸！网笑：小女友既视感XD

Super Junior出国太冷，一见始源穿大衣，银赫、厉旭直扑胸怀狂摸！网笑：小女友既视感XD

明星   2023年2月7日   星期二17:28   Lorrie  

（封面图源：Twitter@9ryeong9）

连最爱肢体接触的始源都招架不了！

果然是最可爱的老少年！Super Junior出道17年，作为最资深的韩流天团，却依旧超顽皮。在节目上打赌、玩游戏一定是必备，有SUJU就有笑点，甚至被称作「综艺团」，其实从互动中就更能看出，老少年个性真的超可爱！

在近日Super Junior现身仁川机场，准备飞往智利开唱，一到机场还没下车，不知道是哪位成员，竟然从车窗偷露手机镜头，和记者开始互拍！

虽然已经春天，但气温依旧低的冻人，让Super Junior成员们都冷得直跳脚！当穿大衣的始源堂堂的走过来时，银赫、厉旭马上扑向始源，厉旭更直接把手探进始源胸膛，让他超害羞！没想到平常最爱跟成员肢体接触的始源，都招架不了厉旭的盛情，可爱的互动更让网友笑说「这不是女友专利吗？」XD 可爱的「团抱」画面让网友都融化啦！

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