甄子丹来访《Running Man》展各种拳术，首度踢网式足球却陷入金钟国设下的「大哥地狱」

《Running Man》5日播出的最新一集有重量级嘉宾来访，主演《叶问》红遍全球的香港武打明星甄子丹。

甄子丹大驾光临当然要让他秀个几手，他虽然嘴巴上说「我示范几下」、「但我老了」，但仍展现实力打木人桩，激起「K-子丹」（韩版甄子丹）张赫表现欲望，成员与观众们都看得出来吧？张赫在甄子丹面前完全卯足全力啊！



打完木人桩，甄子丹主动教大家各种武术姿势，从咏春、龙拳，甚至是成龙权势过的醉拳……一连表演下来，众人看得惊喜又激动，尤其是自称爸爸是粉丝的宋智孝啊！



不过《Running Man》没那么简单，能让你帅也能让你出糗(?)，他们让甄子丹首度尝试踢网式足球，踢著踢著大家就摒弃接球要发出声音的规则，取而代之的是金钟国一声声的中文「大哥」，自己接完球就只喊甄子丹接球……甄子丹说：「给我很大的压力啊！他老给我发球……」



金钟国替甄子丹设下「大哥地狱」，制造了意想不到笑点啊！甄子丹与张赫两个武功高手，在《Running Man》还成了「臭脚」各种场面也相当搞笑！（张赫还委屈巴巴的不想承认是臭脚XDDD）

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