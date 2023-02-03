韩国娱乐圈兵役贪污、艺人逃兵频传，BTS Jin、Block B P.O帅气入伍反获赞，被封「国家希望」！

帅气的当兵超帅呀！

近期韩国娱乐圈掀起「兵役之乱」，有媒体爆料，韩国男艺人为了减免兵役，违法聘请仲介造假体检资料，男团VIXX成员Ravi即为一例，他透过仲介获得「癫痫症诊断」，仅需做社会服务代替兵役，在确认属实后案件已进入调查，在韩国掀起轩然大波。



对於韩国民众而言，进入军队服兵役是光荣的象徵，不少男艺人在退伍后，也被认为转型「登大人」！李升基就以「特种兵」身分十分自豪，在节目上提起时嘴角总忍不住上扬！



在最近因为艺人兵役问题频传，引起大众高度关注，对於陷入丑闻的艺人，都表示「令人失望」。而目前Block B成员P.O、及BTS成员Jin正在服兵役，反成为艺人界中的清流。P.O在去年入伍后，目前在海军陆战队中服役，先前还在军中演奏会中和所属团体Block B一起带来串烧表演，穿著海军服的他不只帅，还增添许多男人味！在生日时甚至上传军服照，阳光正向超有好感！



去年底入伍的BTS成员Jin，在军中表现良好，不仅完成难度超高的军事演练，还晋升成军队助教，将继续指导入伍新兵，在曝光的照片中，Jin看起来精神奕奕，让粉丝超骄傲！在现在看来两人的表现难能可贵，让大众好感度更上升，甚至说「他们是国家的希望呀！」



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