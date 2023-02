韩国娱乐圈兵役贪污、艺人逃兵频传，BTS Jin、Block B P.O帅气入伍反获赞，被封「国家希望」！

帅气的当兵超帅呀!

近期韩国娱乐圈掀起「兵役之乱」,有媒体爆料,韩国男艺人为了减免兵役,违法聘请仲介造假体检资料,男团VIXX成员Ravi即为一例,他透过仲介获得「癫痫症诊断」,仅需做社会服务代替兵役,在确认属实后案件已进入调查,在韩国掀起轩然大波。



对於韩国民众而言,进入军队服兵役是光荣的象徵,不少男艺人在退伍后,也被认为转型「登大人」!李升基就以「特种兵」身分十分自豪,在节目上提起时嘴角总忍不住上扬!



在最近因为艺人兵役问题频传,引起大众高度关注,对於陷入丑闻的艺人,都表示「令人失望」。而目前Block B成员P.O、及BTS成员Jin正在服兵役,反成为艺人界中的清流。P.O在去年入伍后,目前在海军陆战队中服役,先前还在军中演奏会中和所属团体Block B一起带来串烧表演,穿著海军服的他不只帅,还增添许多男人味!在生日时甚至上传军服照,阳光正向超有好感!



去年底入伍的BTS成员Jin,在军中表现良好,不仅完成难度超高的军事演练,还晋升成军队助教,将继续指导入伍新兵,在曝光的照片中,Jin看起来精神奕奕,让粉丝超骄傲!在现在看来两人的表现难能可贵,让大众好感度更上升,甚至说「他们是国家的希望呀!」



SeokJin is loved by many also in the military..#Jin #방탄소년단진 @BTS_twt https://t.co/Q0ypxGAHEk pic.twitter.com/Wp3BXXUvnp