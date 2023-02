韓國娛樂圈兵役貪汙、藝人逃兵頻傳，BTS Jin、Block B P.O帥氣入伍反獲讚，被封「國家希望」！

帥氣的當兵超帥呀!

近期韓國娛樂圈掀起「兵役之亂」,有媒體爆料,韓國男藝人為了減免兵役,違法聘請仲介造假體檢資料,男團VIXX成員Ravi即為一例,他透過仲介獲得「癲癇症診斷」,僅需做社會服務代替兵役,在確認屬實後案件已進入調查,在韓國掀起軒然大波。



對於韓國民眾而言,進入軍隊服兵役是光榮的象徵,不少男藝人在退伍後,也被認為轉型「登大人」!李昇基就以「特種兵」身分十分自豪,在節目上提起時嘴角總忍不住上揚!



在最近因為藝人兵役問題頻傳,引起大眾高度關注,對於陷入醜聞的藝人,都表示「令人失望」。而目前Block B成員P.O、及BTS成員Jin正在服兵役,反成為藝人界中的清流。P.O在去年入伍後,目前在海軍陸戰隊中服役,先前還在軍中演奏會中和所屬團體Block B一起帶來串燒表演,穿著海軍服的他不只帥,還增添許多男人味!在生日時甚至上傳軍服照,陽光正向超有好感!



去年底入伍的BTS成員Jin,在軍中表現良好,不僅完成難度超高的軍事演練,還晉升成軍隊助教,將繼續指導入伍新兵,在曝光的照片中,Jin看起來精神奕奕,讓粉絲超驕傲!在現在看來兩人的表現難能可貴,讓大眾好感度更上升,甚至說「他們是國家的希望呀!」



SeokJin is loved by many also in the military..#Jin #방탄소년단진 @BTS_twt https://t.co/Q0ypxGAHEk pic.twitter.com/Wp3BXXUvnp