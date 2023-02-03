韓國娛樂圈兵役貪汙、藝人逃兵頻傳，BTS Jin、Block B P.O帥氣入伍反獲讚，被封「國家希望」！

帥氣的當兵超帥呀！

近期韓國娛樂圈掀起「兵役之亂」，有媒體爆料，韓國男藝人為了減免兵役，違法聘請仲介造假體檢資料，男團VIXX成員Ravi即為一例，他透過仲介獲得「癲癇症診斷」，僅需做社會服務代替兵役，在確認屬實後案件已進入調查，在韓國掀起軒然大波。



對於韓國民眾而言，進入軍隊服兵役是光榮的象徵，不少男藝人在退伍後，也被認為轉型「登大人」！李昇基就以「特種兵」身分十分自豪，在節目上提起時嘴角總忍不住上揚！



在最近因為藝人兵役問題頻傳，引起大眾高度關注，對於陷入醜聞的藝人，都表示「令人失望」。而目前Block B成員P.O、及BTS成員Jin正在服兵役，反成為藝人界中的清流。P.O在去年入伍後，目前在海軍陸戰隊中服役，先前還在軍中演奏會中和所屬團體Block B一起帶來串燒表演，穿著海軍服的他不只帥，還增添許多男人味！在生日時甚至上傳軍服照，陽光正向超有好感！



去年底入伍的BTS成員Jin，在軍中表現良好，不僅完成難度超高的軍事演練，還晉升成軍隊助教，將繼續指導入伍新兵，在曝光的照片中，Jin看起來精神奕奕，讓粉絲超驕傲！在現在看來兩人的表現難能可貴，讓大眾好感度更上升，甚至說「他們是國家的希望呀！」



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