美声男团SG Wannabe暌违7年办演唱会！跟流行拍拍贴超可爱根本爱豆XD

韩国经典的抒情美声男团SG Wannabe近日宣布合体开演唱会，已暌违7年。宣布好消息的同时，成员们也发布了三人私下合体的照片，让粉丝直呼可爱。

SG Wannabe是2000年代相当知名的美声团体，由蔡东河、金勇俊（或译金容俊）、金振浩组成，后因蔡东河离队加入了李硕薰。〈Timeless〉、〈罪与罚〉、〈活著〉、〈我的人〉、〈阿里郎〉、〈LaLaLa〉……他们的名曲不可胜数。



2021年刘在锡主持的综艺节目《玩什么好呢？》（《玩甚么好呢》）邀请到了SG Wannabe表演经典串烧，那时是睽违3年一起活动，没想到一唱就惊天动地来场大逆袭，〈Timeless〉冲即时音源榜第一，〈LaLaLa〉、〈我的人〉、〈活著〉也直奔前十，节目演唱的影片更在短时间飙破百万，甚至已达到2200万观看次数创节目纪录。

同年7月，SG Wannabe为了回馈粉丝睽违3年回归，发行了单曲〈你是好人〉，表达：「我们的歌曲和大家的回忆连结在一起后又有了新的回忆，不知道从哪里听到这首歌的你，我们想对你说你是好人。」



《玩什么好呢》节目上SG Wannabe与刘在锡都很惋惜由於疫情没能开演唱会、任何公开演出都很难，如今总算有机会。SG Wannabe此次睽违7年举办的演唱会「Our Days」，就要在4月1日、4月2日於首尔奥林匹克公园SK手球馆举行。2021



宣布好消息的同时，三人特地首次合体拍拍贴跟流行，就像最近的爱豆团体或演员剧组，头戴道具、做怪表情，让粉丝激动留言：「晕～～还以为是爱豆♥♥♥」「不是大韩民国最强Vocal团体而是可爱团体♥」「三十代的男人怎么这么可爱啊？♥」「好的好的，准备好了！！♥♥♥」「看到照片泪眼汪汪的人举手！」「好可爱！！！好可爱……好可爱……」



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