NCT DREAM 3/25首度来港举行巡回演唱会：门票将在2/13公开发售！

NCT DREAM 3月25日首度来港举行巡回演唱会,消息一出粉丝已为之疯狂,主办单位寰亚娱乐,今日公告,《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱会,将於2月8日起,可用东亚银行信用卡於以下途径进行优先订票,2月13日快达票公开发售,想尽快扑到飞的朋友要密切留意了。



最近NCT DREAM喜事重重,2月8日将於日本出道,推出他们首张日本单曲专辑,《BEST FRIEND EVER》,并首次登录三月号的MENS NON-NO MAGAZINE,成为封面人物,日本的歌迷组织NCTzens 及 Dreamszen终於等到日文单曲,均感到非常兴奋。而歌曲内容,据传是如歌名一样,讲述七位成员一起训练的经历及友谊。单曲Teaser,单是几位成员的黑色人影於镜头前晃动,就已经让歌迷为之疯狂,引起网上狂热讨论那一个黑色身影属於那一位成员。



2月中,他们於大阪京瓷巨蛋举行三日演唱会,每场可以容纳三万多观众,日本歌迷引颈以待。而一月初生病暂停工作的HAECHAN(楷灿),最近亦公布身体健康回覆正常,恢复工作让歌迷不用再担心,经纪公司表示:「楷灿与成员们一起活动,表现出了希望与粉丝们见面的强烈意志,与医疗团队讨论后决定回归活动。」「感谢粉丝们给予温暖的支持和鼓励,本公司也会尽最大努力支持楷灿,让他能健康的开展活动。」



由寰亚娱乐主办《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱会,将於2月8日起,可用东亚银行信用卡於以下途径进行优先订票:



东亚信用卡优先订票日期:2月8(上午10时)至2月10(晚上11时59分)

购票热线及网址:(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

快达票公开发售:2月13日(上午10时)

购票热线及网址:(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com



演出详情:

《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

日期: 2023年3月25日星期六(晚上7时)

地点: 亚洲国际博览馆Arena

票价: (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成员名单:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG

*主办机构有权增加、删减或更改NCT DREAM演出成员名单,售出门票一概不可退换



###注意事项:所有观众入场及观看演出时必须遵守政府公布之最新《预防及控制疾病规例》,并配合演出场地的入场安排,否则场地职员有权拒绝违规的观众进场。有关演唱会门票费用、客户服务费及速递费用,恕不退还。

