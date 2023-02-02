NCT DREAM 3/25首度来港举行巡回演唱会：门票将在2/13公开发售！

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NCT DREAM 3月25日首度来港举行巡回演唱会，消息一出粉丝已为之疯狂，主办单位寰亚娱乐，今日公告，《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱会，将於2月8日起，可用东亚银行信用卡於以下途径进行优先订票，2月13日快达票公开发售，想尽快扑到飞的朋友要密切留意了。



最近NCT DREAM喜事重重，2月8日将於日本出道，推出他们首张日本单曲专辑，《BEST FRIEND EVER》，并首次登录三月号的MENS NON-NO MAGAZINE，成为封面人物，日本的歌迷组织NCTzens 及 Dreamszen终於等到日文单曲，均感到非常兴奋。而歌曲内容，据传是如歌名一样，讲述七位成员一起训练的经历及友谊。单曲Teaser，单是几位成员的黑色人影於镜头前晃动，就已经让歌迷为之疯狂，引起网上狂热讨论那一个黑色身影属於那一位成员。



2月中，他们於大阪京瓷巨蛋举行三日演唱会，每场可以容纳三万多观众，日本歌迷引颈以待。而一月初生病暂停工作的HAECHAN(楷灿)，最近亦公布身体健康回覆正常，恢复工作让歌迷不用再担心，经纪公司表示：「楷灿与成员们一起活动，表现出了希望与粉丝们见面的强烈意志，与医疗团队讨论后决定回归活动。」「感谢粉丝们给予温暖的支持和鼓励，本公司也会尽最大努力支持楷灿，让他能健康的开展活动。」



由寰亚娱乐主办《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱会，将於2月8日起，可用东亚银行信用卡於以下途径进行优先订票:



东亚信用卡优先订票日期：2月8(上午10时)至2月10(晚上11时59分)

购票热线及网址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

快达票公开发售：2月13日(上午10时)

购票热线及网址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com



演出详情：

《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

日期： 2023年3月25日星期六(晚上7时)

地点： 亚洲国际博览馆Arena

票价： (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成员名单：MARK，RENJUN，JENO，HAECHAN，JAEMIN，CHENLE，JISUNG

*主办机构有权增加、删减或更改NCT DREAM演出成员名单，售出门票一概不可退换



＃＃＃注意事项：所有观众入场及观看演出时必须遵守政府公布之最新《预防及控制疾病规例》，并配合演出场地的入场安排，否则场地职员有权拒绝违规的观众进场。有关演唱会门票费用、客户服务费及速递费用，恕不退还。

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