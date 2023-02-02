NCT DREAM 3/25首度來港舉行巡迴演唱會：門票將在2/13公開發售！

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NCT DREAM 3月25日首度來港舉行巡迴演唱會，消息一出粉絲已為之瘋狂，主辦單位寰亞娛樂，今日公告，《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會，將於2月8日起，可用東亞銀行信用卡於以下途徑進行優先訂票，2月13日快達票公開發售，想盡快撲到飛的朋友要密切留意了。



最近NCT DREAM喜事重重，2月8日將於日本出道，推出他們首張日本單曲專輯，《BEST FRIEND EVER》，並首次登錄三月號的MENS NON-NO MAGAZINE，成為封面人物，日本的歌迷組織NCTzens 及 Dreamszen終於等到日文單曲，均感到非常興奮。而歌曲內容，據傳是如歌名一樣，講述七位成員一起訓練的經歷及友誼。單曲Teaser，單是幾位成員的黑色人影於鏡頭前晃動，就已經讓歌迷為之瘋狂，引起網上狂熱討論那一個黑色身影屬於那一位成員。



2月中，他們於大阪京瓷巨蛋舉行三日演唱會，每場可以容納三萬多觀眾，日本歌迷引頸以待。而一月初生病暫停工作的HAECHAN(楷燦)，最近亦公布身體健康回覆正常，恢復工作讓歌迷不用再擔心，經紀公司表示：「楷燦與成員們一起活動，表現出了希望與粉絲們見面的強烈意志，與醫療團隊討論後決定回歸活動。」「感謝粉絲們給予溫暖的支持和鼓勵，本公司也會盡最大努力支持楷燦，讓他能健康的開展活動。」



由寰亞娛樂主辦《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會，將於2月8日起，可用東亞銀行信用卡於以下途徑進行優先訂票:



東亞信用卡優先訂票日期：2月8(上午10時)至2月10(晚上11時59分)

購票熱線及網址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

快達票公開發售：2月13日(上午10時)

購票熱線及網址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com



演出詳情：

《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

日期： 2023年3月25日星期六(晚上7時)

地點： 亞洲國際博覽館Arena

票價： (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成員名單：MARK，RENJUN，JENO，HAECHAN，JAEMIN，CHENLE，JISUNG

*主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單，售出門票一概不可退換



＃＃＃注意事項：所有觀眾入場及觀看演出時必須遵守政府公佈之最新《預防及控制疾病規例》，並配合演出場地的入場安排，否則場地職員有權拒絕違規的觀眾進場。有關演唱會門票費用、客戶服務費及速遞費用，恕不退還。

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