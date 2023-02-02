姜丹尼尔世界巡唱香港站！首次来港开骚约定粉丝3月29日见

这是姜丹尼尔出道以来，首次以个人身份来到香港开骚，绝对是一众DANITY的新年好消息！
姜丹尼尔自2022年展开了
姜丹尼尔自2017年於韩国选秀节目《PRODUCE 101 season 2》以第一名成绩登上限定期间团体Wanna One的中心位置后，便成为韩流界人气偶像，一举一动均受Kpop迷关注。在2019年以个人身份出道后，姜丹尼尔活跃於影视、音乐等不同界别，除了在韩剧《我们的新扎学堂》担任男主角，又主持综艺节目《Street Man Fighter》。而在音乐方面，他的首张迷你专辑《Color on me》共取得超过500,000张的惊人销量，并获得双白金认证，之后推出的《MAGENTA》、《YELLOW》、《The Story》专辑，每一张均取得超过30万张销量的优异成绩。
而在刚完成的马来西亚站巡演上，姜丹尼尔也献唱了最新专辑《The Story：RETOLD》内的3首新歌〈Nirvana〉、〈Ghost〉和〈Selfish〉，可见诚意十足，期间又大送心心给当地歌迷，更让人期待他在香港站的现场演出。如希望知道更多
日期：2023年3月29日（星期三）
时间：晚上8时正
场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL
经纪公司：KONNECT
主办单位：香港乐腾演艺文化有限公司
策划单位：有种传媒
协办单位: 168 Production and Engineering Services Ltd.
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