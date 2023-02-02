姜丹尼尔世界巡唱香港站！首次来港开骚约定粉丝3月29日见

这是姜丹尼尔出道以来，首次以个人身份来到香港开骚，绝对是一众DANITY的新年好消息！

姜丹尼尔自2022年展开了 世界巡回之旅后，今年则由马来西亚开始，展开英国、法国、德国、新加坡、美国、加拿大等多站巡回演唱，当然令本地的Kpop迷非常期待香港场的相关消息。今天主办单位香港乐腾演艺文化有限公司正式宣布 将於2023年3月29日在九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL盛大举行。



姜丹尼尔自2017年於韩国选秀节目《PRODUCE 101 season 2》以第一名成绩登上限定期间团体Wanna One的中心位置后，便成为韩流界人气偶像，一举一动均受Kpop迷关注。在2019年以个人身份出道后，姜丹尼尔活跃於影视、音乐等不同界别，除了在韩剧《我们的新扎学堂》担任男主角，又主持综艺节目《Street Man Fighter》。而在音乐方面，他的首张迷你专辑《Color on me》共取得超过500,000张的惊人销量，并获得双白金认证，之后推出的《MAGENTA》、《YELLOW》、《The Story》专辑，每一张均取得超过30万张销量的优异成绩。



而在刚完成的马来西亚站巡演上，姜丹尼尔也献唱了最新专辑《The Story：RETOLD》内的3首新歌〈Nirvana〉、〈Ghost〉和〈Selfish〉，可见诚意十足，期间又大送心心给当地歌迷，更让人期待他在香港站的现场演出。如希望知道更多 的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。





日期：2023年3月29日（星期三）

时间：晚上8时正

场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL

经纪公司：KONNECT

主办单位：香港乐腾演艺文化有限公司

策划单位：有种传媒

协办单位: 168 Production and Engineering Services Ltd.

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻