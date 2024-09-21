【韩网热门】前面那两个绿色的人，只有我能看到吗？…

NCT小分队NCT DREAM近日在北美举办演唱会《THE DREAM SHOW 3 ： DREAM（ ）SCAPE》，cover表演H.O.T的《Candy》时，观众席有两位穿著绿色荧光服的粉丝也站起来跳舞，但台上的成员不为所动、照常完成演出... 网友发问：「难道只有我能看到那两个绿色的人吗？」 XD

韩国网友评论：

1. 绿人跳得好棒啊！

2. 成员们真的很专业，怎么能忍住不笑的！

3. 如果是我已经坐在地上笑哭了kkk

4. 双人刀群舞耶，一看就是有备而来kkk

5. 他俩互相握手时真的笑喷kkk

6. 我还以为是编舞方面的提词器kkk

7. 好像幼稚园才艺发表会上站在前边的老师

8. 万一成员们忘记编舞，这两位就是活生生的小抄

9. 想看完整版

10. 注意力完全被绿人吸引kkk

11. 有没有站姐出绿人的单独饭拍？

12. 好可爱，现场气氛真好啊

出处：https://theqoo.net/hot/3412565852

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