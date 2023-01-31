怪我们入戏太深！郑知苏＆辛睿恩合影姿势很亲密，韩网友：为什么看著那么可怕XD

戏里是仇家，戏外是搂著拍照的好友关系。

《黑暗荣耀》在Netflix上线后大火，饰演女主角文同珢（宋慧乔 ）饰高中时期的郑知苏在个人IG上晒出了自己的近况，长发披肩的她将头发染成了粉色，站在测温计前，一脸懵懂的表情。 这条文字的下方引来了戏里的死对头、女二号朴涎镇（林智妍 饰）高中时期的扮演者辛睿恩的留言，问她「为什么你的头发变成粉色的了？ 」郑知苏回复道：「最近在休息，顺便换个心情，就染成粉粉的颜色」，两人对话中都用了撒娇、可爱的语气，完全就是一对好闺蜜在聊天，一看关系就非常好。



虽然大家都知道电视剧是电视剧，现实是现实，可是《黑暗荣耀》拍得太好，导致观众们入戏太深，在大家的印象里朴涎镇可是害惨文同珢的罪魁祸首啊，怎么可能做朋友（笑！）大家开玩笑一般地留言称：「你俩关系这么好，让我很不适应」、「 完全无法相信你们居然会是好朋友」、「虽然你们抱在一起合影，但我为什么心里觉得很害怕呢」等。





더글로리...

신예은 정지소 연기대결 무한제공 pic.twitter.com/3c1KHpaLFR — 현미밥 (@eatsomeb) December 30, 2022

此外，万众期待的《黑暗荣耀》Part.2将於3月10日在Netflix上线。

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