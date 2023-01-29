TXT然竣试图隐瞒粉丝回归细节，突然想起「阿记者照已经发出了～」粉丝笑翻：傻白甜是你？

这是哪来的傻白甜呀～

人气男团TXT从出道开始一路红到现在，风格年轻独特、强烈难忘的舞台让TOMORROW X TOGETHER称霸kpop圈，甚至风靡到欧美地区！从去年底官方就释出2023回归消息，让粉丝MOA超期待！



在相关宣传照释出后，公司也宣布此次概念为「魔幻少年」，预告中充满奇幻、冒险、异世界风格，大胆跳脱过往路线、开拓KPOP全新路线，成员们甚至裸身上阵化身精灵，让大家看了超害羞！



在回归宣传期间，粉丝跟然竣说「这次的编舞真的很难呀～」，然竣急忙回答：这次没有编舞。之后又想起来赶忙说「喔已经发布记者会照片了」、「真的很难呀！」想掩盖细节的意图直接露出破绽，片段让粉丝说「然竣太单纯了呀！」



the choreography looks really hard hahah



there’s no choreography this time though

??

ah right the press release photos are out

yes, it’s really hard ㅠ hahah@TXT_members @TXT_bighit #YEONJUN pic.twitter.com/RSTCErklJa — TXT Translations (@translatingTXT) January 26, 2023

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