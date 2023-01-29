TXT然竣試圖隱瞞粉絲回歸細節，突然想起「阿記者照已經發出了～」粉絲笑翻：傻白甜是你？

這是哪來的傻白甜呀～

人氣男團TXT從出道開始一路紅到現在，風格年輕獨特、強烈難忘的舞台讓TOMORROW X TOGETHER稱霸kpop圈，甚至風靡到歐美地區！從去年底官方就釋出2023回歸消息，讓粉絲MOA超期待！



在相關宣傳照釋出後，公司也宣布此次概念為「魔幻少年」，預告中充滿奇幻、冒險、異世界風格，大膽跳脫過往路線、開拓KPOP全新路線，成員們甚至裸身上陣化身精靈，讓大家看了超害羞！



在回歸宣傳期間，粉絲跟然竣說「這次的編舞真的很難呀～」，然竣急忙回答：這次沒有編舞。之後又想起來趕忙說「喔已經發布記者會照片了」、「真的很難呀！」想掩蓋細節的意圖直接露出破綻，片段讓粉絲說「然竣太單純了呀！」



the choreography looks really hard hahah



there’s no choreography this time though

??

ah right the press release photos are out

yes, it’s really hard ㅠ hahah@TXT_members @TXT_bighit #YEONJUN pic.twitter.com/RSTCErklJa — TXT Translations (@translatingTXT) January 26, 2023

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