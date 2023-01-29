除了南宫珉、安恩真，李学周、李多寅也确认主演《恋人》！李学周继《阳光先生》再演史剧

MBC早在13日就宣布了新剧《恋人》主演为南宫珉与安恩真，近日再确认主演还有李学周与李多寅。

《恋人》是讲述一对卷入丙子胡乱（又称丙子战争）战火的恋人，他们在那时期非常思念彼此且相爱的故事。由高收视之作《逆贼：偷百姓的盗贼》黄真英编剧执笔，《黑色太阳》金成龙导演执导，企划成为2023名品史剧。

《恋人》早因「收视与演技保证」的南宫珉与《机智医生生活》「秋秋」安恩真主演而备受瞩目。南宫珉饰演男主角「李长贤」，不曾对任何人事物敞开心房，但在认识了一个女人之后开启意想不到的命运之门；安恩真饰演女主角「柳吉彩」，是娇生惯养的名门家大小姐，却因战争饱受风霜，又在真心爱慕一个男人之后，逐渐成熟。



（更多《恋人》南宫珉与安恩真角色介绍：‎南宫珉确定与「秋秋」安恩真携手《恋人》诠释朝鲜时代深情爱恋！能否扭转爱情剧=失败的印象呢～）

李学周与李多仁的角色将增加《恋人》的哀戚。李学周饰演在成均馆修学的光明前途儒生「南延俊」，是比起生命更加重视君子之行的人物，对君主的忠诚、对百姓的爱护都是真心的。南延俊一直以来都想向世人展现自己的忠心，因此在丙子胡乱爆发后，毫不犹豫的加入兵戎战火。



李学周从《夫妻的世界》（夫妇的世界）爆红之后，在《夜食男女》、《私生活》与《以吾之名》尝试著各种角色，每每都有亮眼表现，甚至还以《既然这样就去青瓦台》入围百想艺术大赏男配角奖、夺下第一届青龙系列大奖男配角奖。



李学周上一次演史剧已是2018年在《阳光先生》扮演金安平青年时期，和南宫珉一样都是生涯难得演出史剧，两人演过的史剧都屈指可数，而南宫珉上一次演出史剧已是10年继2013年《龟岩许浚》。李学周在《阳光先生》的演出虽短，但夸张、呆萌可爱的模样却吸引不少观众。



李多寅则饰演南延俊的未婚妻，也是刘吉彩最亲近的朋友「景恩爱」。景恩爱是很懂得先看到世界光明的一面，贤淑且慈善的女人，在经历无数风波后，依然守护著对南延俊的爱以及对生活的信任，与娇生惯养且高傲的刘吉彩不同，是强韧有魅力的人物。



比起李学周演出的消息，李多寅的演出显然就没有那么受欢迎了。由於李多寅的父母李洪宪与甄美里曾涉及经济犯罪，李多寅与姐姐李侑菲也被认为享受著被害人的金钱受到韩国网友唾弃，‎去她更与李升基被爆恋爱中，大大影响李升基的形象‎，此次李多寅出演《恋人》被网友大喊「好可惜」、不太愿意见到李多寅。

南宫珉、安恩真、李学周与李多寅，这样的组合你觉得呢？《恋人》预计在今年下半年与观众见面。

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