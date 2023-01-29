音乐戏剧综艺全方位偶像SHINee珉豪巧扮《想见你》李子维与《鬼怪》孔刘名台词告白粉丝！

男团SHINee中的门面担当珉豪於1月29日晚间六点於台北与粉丝SHINee World们见面，虽然明天就是上班日，不过依旧汇集了来自台湾各地以及海外的粉丝们，与珉豪共同度过愉快的收假夜晚。





一开场珉豪就带来劲歌热舞演出，帅气如斗牛士般的闪亮外套搭配上他的俐落舞步，一举手一投足都让台下粉丝们尖叫声不断。接著珉豪在主持人介绍之下出场，他张开双臂拥抱现场所有的尖叫声，也深怕比较远的粉丝看不到他，不断向远处打招呼问候所有粉丝们，应该已经有四年没有来台的珉豪直呼对大家非常抱歉，看到今日有那么多SHINee World到场也让他相当感动。





珉豪亲自抽出了多位幸运粉丝们上台一同进行任务，对於每一位粉丝他更是主动献上握手与抱抱，令台下尖叫声不断。珉豪也戴上圣诞小鹿发箍以及Tom Cruise独行侠的雷朋墨镜，不管是可爱还是帅气的造型，珉豪都能完美消化，粉丝们也看得相当开心。





珉豪最近在戏剧方面相当活跃，也演出了多样化的作品。现场更准备了两个片段来考验珉豪的演技，第一段是《想见你》电视剧中李子维（许光汉饰）向黄雨萱（柯佳嬿饰）的雨中告白「我喜欢你！」，第二段则是《鬼怪》中孔刘向金高银所说的名台词「今天天气好，今天天气不好，今天天气刚刚好…」，珉豪更换上了绣有他中文名字的白衬衫，背著凤南高中的书包，把所有粉丝们当作剧中女主角说出他的告白，也穿上长版大衣展现鬼怪的帅气，令粉丝们心动不已。





珉豪除了带来自己最新专辑中的曲目外，也带来了大家熟悉的SHINee组曲让粉丝们回味，除了音乐与戏剧外，他也活跃於许多综艺节目，如最近刚播出的《用双脚抢票》等，珉豪也提到大家在纽西兰拍摄的过程，而本次来台他很希望能够到海边玩水，还有到放天灯的地方以及九份去走走。不过因为珉豪的行程非常忙碌，仅能在台停留两天，看来只能再期待下一次了。





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