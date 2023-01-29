[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰2》用经典韩剧台词治好翁主心病！立芬的真实出身是大家闺秀！（EP.5 - 6）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰2》本周的收视率虽下滑，但仍为大家送上疗愈故事。翁主不断纠缠著金旻载，原来是出自对未婚夫的不满意，而桂树医馆的立芬虽知道自己并非桂志翰（金相庆饰）亲生的女儿，却意外发现自己应该是县令的侄女？

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《朝鲜精神科医师刘世丰2》个性总是刁蛮不已又时常暴怒的翁主，刘世丰（金旻载饰）认为她应该也罹患了心病，於是特地进城询问翁主的哥哥殿下。原来翁主与领相的儿子已有婚约，两人虽然曾经一见钟情互有好感，但因为领相儿子说话直白带刺而不自知，让翁主时常受伤，便打从心底排斥这门婚事，并时常发怒。



桂树医馆成员们找来了领相儿子并为他进行特训，指导他说话的艺术，以及借镜名作家金银淑的肉麻台词，包含《继承者们》「我喜欢你吗？」、《鬼怪》「今天天气刚刚好」、《太阳的后裔》「我应该要道歉，还是该告白呢？」这些大家都耳熟能详的经典韩剧名台词，加上由桂树医馆家族特地安排的场景与布置，终於让翁主打开心房。



县令一来到桂树医馆，桂志翰就神色紧张，甚至不能让女儿立芬出现，县令想起了以往帮助自己弟弟的老婆逃跑的医官，而县令为求官职必须向左相献上一个年轻女子成为小妾，於是县令告诉立芬是桂志翰害死了她的生母，立芬相当震惊甚至气到离家出走。到了县令家，她冷静思考后还是决定回到医馆，但此时却无法离开，直接被押上大花轿。



桂志翰与刘世丰得知县令的诡计后前往拦轿，用泻药让所有护轿的人员们都腹痛倒地，总算救出立芬。而恩宇（金香起饰）则找出了能够证明县令与左相有著秘密协议的合约书，让县令百口莫辩。不过县令也咽不下这口气，决定上疏皇上告刘世丰一状。与寡妇恩宇相爱的刘世丰究竟又会遭遇到什么困难？



昏倒在山中被救到桂树医馆，从内医院被赶出来的监察医官全江日，究竟是好人还是坏人？看他以欺瞒的方式对待病患，再煽动县令上疏，感觉不安好心。



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