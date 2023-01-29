《Missing2》结局前夕来看演员们的幕后合照！吴一勇与高刑警、金弼中亲昵互动，还有融化人的孩子们

光看照片就觉得金东辉好圈粉～「金弼中」跟他在一起也变可爱啦！

《Missing：他们存在过2》即将在明后天结局，结局前夕不妨看看演员们在这期间於IG发的幕后照，吴一勇的演员金东辉可说是最认真在IG上记录的演员啦！制造了许许多多可爱瞬间呢！

吴一勇（金东辉 饰）&高刑警（南贤宇 饰）

金东辉：「爱哭鬼高刑警和一勇」



金东辉：「爱哭鬼刑警：我来教你把脸拍小一点／一勇：怎么用？」



吴一勇（金东辉 饰）&金弼中（郑允在 饰）

金东辉：「虽然弼中和一勇针锋相对，但现实中允在哥很可爱XD Feat.三工团火呆直拍」郑允在：「我很抱歉（掩面）」



和金东辉合作过电影《失控正义》的朴珍荣也参一脚留言：「你们两个在那干嘛」郑允在回覆：「珍荣来了啊？」看起来也有交情。



郑允在：「其实我们关系很好（手比爱心符号+闪亮）」金东辉：「说出我的尸体在哪再走～！！！！」郑允在：「电话里告诉你……QQ」



吴一勇（金东辉 饰）&三工团孩子们

「可爱的爱丽丝，樱花少女夏允，还有没能出现在照片上的永林和路河……多亏可爱的孩子们，能更有力量的拍摄（早知道就多拍点照片了……叔叔不会自拍，抱歉）



「东辉叔叔」连孩子们的IG都标记了，点著点著又能看见更多照片，连结到更多演员IG，如饰演「慧珠老师」的尹知原、饰演「永林」的李千茂、饰演「郑校长」的郑殷杓，各种照片实在太可爱啦♥

不少观众都在敲碗第3季，猜测爱丽丝妈妈所在的公寓就是为第三季铺路，希望如愿成真啊！到时候吴一勇一定也要和金旭（高洙 饰）继续并肩帮忙亡魂！

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