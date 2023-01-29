SM娱乐超强纪律！看BoA眼色的孝渊&涩琪：练习室真的很热

在讲究论资排辈的韩国，后辈们都会看前辈的眼色做事。 最近SM娱乐新推出的女团GOT the beat就公开了相关的故事。

SM推出了为旗下女艺人量身定制的「Girls On Top（GOT）」企划，打造了小分队GOT the beat，由BoA、少女时代成员太妍、孝渊 、Red Velvet成员涩琪、WENDY，以及aespa成员KARINA、WINTER等代表K-POP所有爱豆世代的7名成员组成。



日前，小分队公开了一则新主打曲《Stamp On It》MV拍摄趣事影片，成员们自爆各种拍摄幕后故事。 前辈兼大姐BoA拿著暖宝宝亮相，太妍表示：「姐姐好像特别怕冷，现在还带著暖宝宝。 」BoA回答：「冬天我都不出门啊。 」此时孝渊看了涩琪一眼，然后对著BoA小心翼翼地说：「因为姐姐怕冷，我们练习室有点热。 她（涩琪）的脸都要热炸了。 」听了之后涩琪用手捂住脸大笑，「拒绝」加入吐槽大姐的行列（笑）。



BoA其实也有照顾妹妹们，她回答道：「所以第二天我穿著长袖长裤来了。 」听到这里孝渊调皮回应：「那我们下次就穿无袖去练习。 」被BoA一句「温度差不对啦」反驳回去。



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