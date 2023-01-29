[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》用經典韓劇台詞治好翁主心病！立芬的真實出身是大家閨秀！（EP.5 - 6）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》本週的收視率雖下滑，但仍為大家送上療癒故事。翁主不斷糾纏著金旻載，原來是出自對未婚夫的不滿意，而桂樹醫館的立芬雖知道自己並非桂志翰（金相慶飾）親生的女兒，卻意外發現自己應該是縣令的姪女？

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《朝鮮精神科醫師劉世豐2》個性總是刁蠻不已又時常暴怒的翁主，劉世豐（金旻載飾）認為她應該也罹患了心病，於是特地進城詢問翁主的哥哥殿下。原來翁主與領相的兒子已有婚約，兩人雖然曾經一見鍾情互有好感，但因為領相兒子說話直白帶刺而不自知，讓翁主時常受傷，便打從心底排斥這門婚事，並時常發怒。



桂樹醫館成員們找來了領相兒子並為他進行特訓，指導他說話的藝術，以及借鏡名作家金銀淑的肉麻台詞，包含《繼承者們》「我喜歡你嗎？」、《鬼怪》「今天天氣剛剛好」、《太陽的後裔》「我應該要道歉，還是該告白呢？」這些大家都耳熟能詳的經典韓劇名台詞，加上由桂樹醫館家族特地安排的場景與布置，終於讓翁主打開心房。



縣令一來到桂樹醫館，桂志翰就神色緊張，甚至不能讓女兒立芬出現，縣令想起了以往幫助自己弟弟的老婆逃跑的醫官，而縣令為求官職必須向左相獻上一個年輕女子成為小妾，於是縣令告訴立芬是桂志翰害死了她的生母，立芬相當震驚甚至氣到離家出走。到了縣令家，她冷靜思考後還是決定回到醫館，但此時卻無法離開，直接被押上大花轎。



桂志翰與劉世豐得知縣令的詭計後前往攔轎，用瀉藥讓所有護轎的人員們都腹痛倒地，總算救出立芬。而恩宇（金香起飾）則找出了能夠證明縣令與左相有著秘密協議的合約書，讓縣令百口莫辯。不過縣令也嚥不下這口氣，決定上疏皇上告劉世豐一狀。與寡婦恩宇相愛的劉世豐究竟又會遭遇到什麼困難？



昏倒在山中被救到桂樹醫館，從內醫院被趕出來的監察醫官全江日，究竟是好人還是壞人？看他以欺瞞的方式對待病患，再煽動縣令上疏，感覺不安好心。



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