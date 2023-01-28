甫登Melon 2021修正年榜Top 8，MSG WANNABE M.O.M 2月将回归展开「告白」攻势！

MSG Wannabe为2021年由MBC综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）推出的企划团体，团体又分为M.O.M与顶峰同届两个小分队，而M.O.M（滥调池、姜昌谟、Wonstein与朴宰正）近期好消息不断。

首先就是去年底音源平台Melon公布了2021年度修正排行Top50，纪录了当年发行的歌曲，每一首歌发行达一年365天后比较的结果，而M.O.M的正式出道曲〈看著就好〉（只看著你）荣登第8名，前头歌手有IU、aespa、李茂珍、BTS与小贾斯汀Justin Bieber。



▼〈看著就好〉音放舞台



再者就是粉丝们最开心的了，M.O.M即将继去年2月发行的〈想听吗〉，今年2月要再发行新歌〈即将告白〉，成员姜昌谟（KCM）亲自参与专辑制作，打造M.O.M特有的感性歌曲。预告照四人穿西装打蝴蝶结，「告白」的氛围很快就营造了出来。



〈即将告白〉将在2月11日韩国时间晚上6点（港台时间5点）发行，有望继〈看著就好〉、〈想听吗〉再创音源佳绩（〈想听吗〉虽未如〈看著就好〉长期霸榜，但发行首日数度登上genie、bugs实时第一）。

▼回顾去年发行的〈想听吗〉



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