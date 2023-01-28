甫登Melon 2021修正年榜Top 8，MSG WANNABE M.O.M 2月將回歸展開「告白」攻勢！

MSG Wannabe為2021年由MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）推出的企劃團體，團體又分為M.O.M與頂峰同屆兩個小分隊，而M.O.M（濫調池、姜昌謨、Wonstein與朴宰正）近期好消息不斷。

首先就是去年底音源平台Melon公布了2021年度修正排行Top50，紀錄了當年發行的歌曲，每一首歌發行達一年365天後比較的結果，而M.O.M的正式出道曲〈看著就好〉（只看著你）榮登第8名，前頭歌手有IU、aespa、李茂珍、BTS與小賈斯汀Justin Bieber。



▼〈看著就好〉音放舞台



再者就是粉絲們最開心的了，M.O.M即將繼去年2月發行的〈想聽嗎〉，今年2月要再發行新歌〈即將告白〉，成員姜昌謨（KCM）親自參與專輯製作，打造M.O.M特有的感性歌曲。預告照四人穿西裝打蝴蝶結，「告白」的氛圍很快就營造了出來。



〈即將告白〉將在2月11日韓國時間晚上6點（港台時間5點）發行，有望繼〈看著就好〉、〈想聽嗎〉再創音源佳績（〈想聽嗎〉雖未如〈看著就好〉長期霸榜，但發行首日數度登上genie、bugs實時第一）。

▼回顧去年發行的〈想聽嗎〉



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