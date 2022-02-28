MSG Wannabe小分隊M.O.M回歸啦！劉野好義氣應援如願奪一位，預告年末與《玩什麼好呢》開演唱會

＼期待年末演唱會／

從節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）誕生的團體MSG Wannabe，小分隊M.O.M（濫調池、姜昌謨、Wonstein與朴宰正）25日以單曲〈想聽嗎〉回歸。

〈想聽嗎〉和M.O.M出道曲〈看著就好〉（只看著你）同樣由作曲家朴根泰打造，Wonstein參與製作，融合了雷鬼與蒙巴頓音樂，歌詞「想聽我們一起聽過的那首歌嗎／聽完之後會稍微想起我嗎／說不定你會想我吧／我為什麼很想聽見你的聲音呢……」要傳達出對所愛之人的思念。



MV所呈現的故事很多元，關於家庭、夢想與愛情。姜昌謨（KCM）在實境節目《Godfather》裡的兒子崔煥熙（Z.flat），以及MSG Wannabe全成員都參與演出。



一手打造MSG Wannabe的劉野好社長（劉在錫）雖未客串MV，但和《玩什麼好呢？》製作組義氣相挺，特別錄製了一段音樂Reaction影片，劉野好小心翼翼的預測：「感覺會拿一位但不敢保證，不過絕對會是Top100。」更邀請M.O.M年末與《玩什麼好呢？》一同開演唱會。



截至26日各音樂平台的成績，〈想聽嗎〉數度登上genie實時排行榜第一，bugs最高也有第一名，不過很快就不敵男團BTOB，Melon最高則有14名。



文末，不妨聽聽《Running Man》現場版吧！是M.O.M〈想聽嗎〉首舞台：



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