2023韩国最新一线明星身价公开：宋慧乔单集2亿女演员中最高、金秀贤李政宰上看10亿，整体跨入3亿时代

近日韩国《文化日报》记者安镇勇（音）在个人YouTube频道公开了韩国影视歌明星的最新身价趋势，其中宋仲基、李钟硕、李敏镐等均超过单集3亿，OTT更上看10亿，与拍一部电影不相上下。

根据安镇勇记者介绍，电视剧这边，单集片酬超过3亿的演员包括宋仲基、李钟硕、池昌旭、李敏镐、金秀贤等等，以16集标准来算的话一部剧就进账48亿。 如果人气大爆、签下海外版权销售，还有相对於的奖金提成。



女演员里，片酬最高的是全智贤和宋慧乔单集2亿。 最近宋慧乔因《黑暗荣耀》人气急剧上升，下一部片酬有望更高。



除了电视，线上串流影音服务等OTT平台的市占率也越来越大，且OTT剧集普遍只有6到12集，若要支付相同的整体片酬，单集片酬只会比电视剧更高。 目前已知最高的是金秀贤，2年前拍摄Coupang Play剧集《某一天》时单集片酬已达到5亿，现在只会更高。



根据TVDaily去年报道，李政宰出演《鱿鱼游戏》第二季时单集片酬升到10亿，如果和第一季同样是9集，总共就是90亿！虽然Netflix没有做出回应，但考虑到第一季只有片酬没有奖金，第二季很可能会对此做出调整与补偿，所以单集10亿韩元并非全无可能。



相较之下，电影片酬反而显得简朴很多，像宋康昊、李炳宪、河正宇这样的一线演员也只是「10+10」：10亿片酬加10%票房分红。 这几年电影市场整体不景气，片酬和分红比例都很难上涨，所以电影演员的片酬实际上是呈下降趋势。 不过如果是和海外知名度极高的导演如奉俊昊、朴赞郁合作，不收片酬的也大有人在，例如尹汝贞就曾无偿出演洪尚秀导演的电影。



歌手这边身价最高的当然是BTS、BLACKPINK、IU、罗勋儿、林英雄，但具体出场费无法估量：这些歌手开单独演唱会都能赚进几百亿、上千亿，实在没必要参加区区几千万酬劳的演出活动。 有具体数字可参考的歌手里，出场费最高的是几乎都是trot歌手，例如金浩中（4000万）、宋歌人、永卓（3000万）等等；Kpop歌手中单人出场费最高的是鸟叔PSY。 值得一提的是，歌手的出场费也随著季节等因素不同，例如PSY参加大学庆典时往往只收半价、气氛好时甚至会多唱一小时，为的不是酬劳，而是感受青春的气息。



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