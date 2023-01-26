[分集剧情]《禁婚令》朴柱炫赌上性命找回自己的名字！金永大再度成为陷入爱的君王〜（EP.11 - 12完）

[有雷]《禁婚令》终於以全城充满了爱侣画下完美句点，朴柱炫揭开宫中拣择之弊，并且以自己真正的名字成为了中殿娘娘，金永大也揭开了采花贼首脑就是当年杀害了世子嫔真凶的真相。禁婚令终於取消，让全国男女都笼罩在爱中。

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《禁婚令》素娘（朴柱炫饰）为揭开宫内拣择黑幕而假扮成氏小姐的丫寰混入宫中，宫内上下的人都已被收买，确保芮氏贤姬，也就是她继母的女儿能够成为中殿，更冒用了素娘的本名贤善。在茶道的关卡，素娘发现贤姬使用了毒漆让其他候选人起了毒疹，向大王大妃揭开秘密，却因为手上也沾到了漆而被当作犯人关入大牢。



即使生命可能受到威胁，素娘仍选择站在正义的一方，向大王大妃说出所有实情，包含自己原本的名字被盗用的过往。在拣择的最后，成氏小姐原本取得第一顺位，却突然表示自己没有成为中殿的理由而放弃了资格，改由第二名芮贤善递补。但当大王大妃叫出这个名字时却有两个女子同时站上前来。最后由芮贤善的父亲自己说明了大女儿与二女儿的身份。还给了素娘真实的名字，最终拣择的结果也是由真正的芮贤善成为国母中殿。



信元（金宇锡饰）巧扮成氏小姐而引出了采花贼，终於成功捉拿他。殿下（金永大饰）要兵判亲自审问采花贼，更说要将采花贼的幕后首脑找出来诛灭九族。采花贼眼见兵判要跟自己切割，把所有的事情都说了出来，包含七年前杀了世子嫔，以及每年都在世子嫔住处挂上尸体吓人，营造出闹鬼的样子进而促成禁婚令，并将可能被拣择为中殿的女子绑架并贩卖出去。最终终於让芮贤善的继母与女儿被捕，兵判也在刺杀殿下的过程中死亡。



禁婚令一解除可说是举国欢腾，不过殿下与中殿除了过得幸福快乐以外，也不忘解决禁婚令解除后所衍生的问题，包含产假问题，以及就算解除了禁婚令也无法结婚的身份问题等等，让全国上下都像殿下一样，再度沉浸在爱情里。



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