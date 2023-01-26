[分集劇情]《禁婚令》朴柱炫賭上性命找回自己的名字！金永大再度成為陷入愛的君王〜（EP.11 - 12完）

[有雷]《禁婚令》終於以全城充滿了愛侶畫下完美句點，朴柱炫揭開宮中揀擇之弊，並且以自己真正的名字成為了中殿娘娘，金永大也揭開了採花賊首腦就是當年殺害了世子嬪真凶的真相。禁婚令終於取消，讓全國男女都籠罩在愛中。

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《禁婚令》素娘（朴柱炫飾）為揭開宮內揀擇黑幕而假扮成氏小姐的丫寰混入宮中，宮內上下的人都已被收買，確保芮氏賢姬，也就是她繼母的女兒能夠成為中殿，更冒用了素娘的本名賢善。在茶道的關卡，素娘發現賢姬使用了毒漆讓其他候選人起了毒疹，向大王大妃揭開秘密，卻因為手上也沾到了漆而被當作犯人關入大牢。



即使生命可能受到威脅，素娘仍選擇站在正義的一方，向大王大妃說出所有實情，包含自己原本的名字被盜用的過往。在揀擇的最後，成氏小姐原本取得第一順位，卻突然表示自己沒有成為中殿的理由而放棄了資格，改由第二名芮賢善遞補。但當大王大妃叫出這個名字時卻有兩個女子同時站上前來。最後由芮賢善的父親自己說明了大女兒與二女兒的身份。還給了素娘真實的名字，最終揀擇的結果也是由真正的芮賢善成為國母中殿。



信元（金宇錫飾）巧扮成氏小姐而引出了採花賊，終於成功捉拿他。殿下（金永大飾）要兵判親自審問採花賊，更說要將採花賊的幕後首腦找出來誅滅九族。採花賊眼見兵判要跟自己切割，把所有的事情都說了出來，包含七年前殺了世子嬪，以及每年都在世子嬪住處掛上屍體嚇人，營造出鬧鬼的樣子進而促成禁婚令，並將可能被揀擇為中殿的女子綁架並販賣出去。最終終於讓芮賢善的繼母與女兒被捕，兵判也在刺殺殿下的過程中死亡。



禁婚令一解除可說是舉國歡騰，不過殿下與中殿除了過得幸福快樂以外，也不忘解決禁婚令解除後所衍生的問題，包含產假問題，以及就算解除了禁婚令也無法結婚的身份問題等等，讓全國上下都像殿下一樣，再度沉浸在愛情裡。



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