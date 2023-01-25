朴宝剑将与BTS防弹少年团成为同门？HYBE火速回应！
明星 2023年1月25日 星期三16:41 Hui
（封面图源：Twitter@BOGUMMY）
不只粉丝们，整个娱乐产业应该都很关注朴宝剑的去向吧！
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去年（2022年）12月，朴宝剑与「Blossom娱乐」合约到期，约满不续。Blossom方面表示：「决定尊重长时间与本公司同甘共苦的朴宝剑之意愿，将继续在各自的位置上为彼此的未来应援。」
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进入FA市场的朴宝剑接到不少演艺企划公司的邀请。此前，还有媒体报导称，朴宝剑有望加入「YG娱乐」。但YG方面否认该传闻，并表示：「无事实根据。」
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类似的消息再次於今日（25日）被报导出来，这次是「HYBE娱乐」。不少粉丝期待能看到朴宝剑与BTS防弹少年团等成为同门，但HYBE方面火速澄清：「与朴宝剑签约之相关报导并不属实。」
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