《黑暗荣耀》光熙也有份出演！本尊：我也很好奇剧组为什么会选我

《黑暗荣耀》上线多时，依旧热度不减。

由宋慧乔领衔主演，李到晛、林智妍、郑星一、朴成勋等人联袂主演的《黑暗荣耀》一经上线就收视率火爆，大有当初《鱿鱼游戏》风靡全世界的趋势。 第一部份8集已经全部完结，第二部份也将於3月10日上线。 据说有不少观众已经二刷、三刷前8集，众人除了再次感叹编剧用心、剧情缜密、主演阵容演技炸裂之外，还发现了一名爱豆的身影。



他就是帝国之子出身的光熙，现在以MC、嘉宾等身份活跃在各大综艺节目上。 光熙在《黑暗荣耀》里可以算是本色出演，饰演广播节目的DJ，他的亮相也让不少观众吃惊的同时又很好奇，他是怎么被成功选上、进入剧组的呢。 光熙在《Radio Star》中就揭秘了出演幕后故事，表示：「有朋友问我为什么可以演（《黑暗荣耀》），我说可能是因为录制《无限挑战》时认识了金恩熙编剧（其实《黑暗荣耀》的编剧叫金恩淑XD），他们都说我是在胡说八道，其实我自己都不知道自己为什么会被选上。 一般收到的剧本都会知道前后剧情是怎样的，但我只拿到了那个场景的剧本，播出之后很多人联系我，听说宋慧乔和李到晛也听到了（拍摄内容），早知道我就再好好表现一下了，好好说一说台词，好可惜哦。 拍摄时间只有20分钟，有点可惜，我应该再说些话就好了，不过我的经纪人都说了，这是我2022年最大的成果。」



아ㅁㅊ 더글로리에 광희 등장함

두번씩이나이거지같은섬에버려지던사람이 김은숙 작품에 특출로 나오는 거 왠지 기특하기도 pic.twitter.com/2XzxRFSSFx — 하몽 (@coldelov) December 30, 2022

这个角色对於光熙来说也算是本色出演啦，下次有机会出演电视剧可以继续磨炼演技， 也不知道《黑暗荣耀》第二部份中他是否会再亮相呢？



아ㅁㅊ 더글로리에 광희 등장함

두번씩이나이거지같은섬에버려지던사람이 김은숙 작품에 특출로 나오는 거 왠지 기특하기도 pic.twitter.com/2XzxRFSSFx — 하몽 (@coldelov) December 30, 2022

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