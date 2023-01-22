[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰2》金旻载医术竟受质疑！协助被霸凌者复仇并解开心魔（EP.3 - 4）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰2》本周剧情竟然上演了类似《黑暗荣耀》般宋慧乔的复仇！长期遭到霸凌的昭天，皮肤病难以痊愈，金旻载与金香起主张透过写作抒发忧郁心情，昭天却在某日留下遗书后投江自尽！内医院因此对金旻载展开侦查！最终桂树医馆团队如何复仇并逮捕真凶？
本次来到桂树医馆的是女子昭天，她的皮肤病有些严重，并且虽然已服用药方仍不见好转，刘世丰（金旻载饰）认为在外环境如过劳或忧郁也会影响病情好转速度，因为要她释放内心压力，透过写作，甚至是写给自己看就好的日记，来放松心情，并且也愿意随时聆听她的故事…昭天写了数本言情小说相当受到欢迎，现今翁主与恩宇（金香起饰）都是她的读者。不过沉默的昭天却总是不说出自己真正经历的事件。
内医院为了找桂树医馆的麻烦，便以昭天的案例大作文章，认为刘世丰无法施针才辩称自己是心医，而没能及时医治好昭天的皮肤病。此时昭天更被人发现在江边奄奄一息，与她一起工作的女孩们，担心地跑到桂树医馆来请大家救救昭天。内医院医员更出示了昭天的遗书，表示自己想要投江了结生命。恩与暗中调查遗书字迹，确实出自昭天之手。昭天昏迷不醒，迟迟无法说明当日真相。
好不容易在桂树医馆悉心照料下，昭天醒了并向刘世丰与恩宇说明了自己的遭遇，原来她持续经历著职场霸凌，却又敢怒不敢言。在刘世丰的循循善诱下，她决定面对事件并接受大家帮助。还把自己的遭遇写入新小说情节。
刘世丰与桂树医馆家人们决定对霸凌者复仇，於是刘世丰佯装成说书人，请大家一起来听故事，并邀请这位施暴者上台与他一起读出昭天所写的小说。施暴者一听就知道这说的是自己的行为，台词都是她所说过的话，昭天的遗书也是由她所伪造，刘世丰更在舞台上重现她霸凌昭天的桥段，并且让霸凌者受到在场所有人的唾弃，也顺利被逮捕。
内医院并未因此放过刘世丰与桂树医馆，不断在找新的理由调查他们。翁主也要求恩宇帮忙得到刘世丰的心，恩宇虽明白刘世丰的心意，但翁主看起来也不是省油的灯！
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