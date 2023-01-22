[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》金旻載醫術竟受質疑！協助被霸凌者復仇並解開心魔（EP.3 - 4）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》本週劇情竟然上演了類似《黑暗榮耀》般宋慧喬的復仇！長期遭到霸凌的昭天，皮膚病難以痊癒，金旻載與金香起主張透過寫作抒發憂鬱心情，昭天卻在某日留下遺書後投江自盡！內醫院因此對金旻載展開偵查！最終桂樹醫館團隊如何復仇並逮捕真兇？
本次來到桂樹醫館的是女子昭天，她的皮膚病有些嚴重，並且雖然已服用藥方仍不見好轉，劉世豐（金旻載飾）認為在外環境如過勞或憂鬱也會影響病情好轉速度，因為要她釋放內心壓力，透過寫作，甚至是寫給自己看就好的日記，來放鬆心情，並且也願意隨時聆聽她的故事…昭天寫了數本言情小說相當受到歡迎，現今翁主與恩宇（金香起飾）都是她的讀者。不過沉默的昭天卻總是不說出自己真正經歷的事件。
內醫院為了找桂樹醫館的麻煩，便以昭天的案例大作文章，認為劉世豐無法施針才辯稱自己是心醫，而沒能及時醫治好昭天的皮膚病。此時昭天更被人發現在江邊奄奄一息，與她一起工作的女孩們，擔心地跑到桂樹醫館來請大家救救昭天。內醫院醫員更出示了昭天的遺書，表示自己想要投江了結生命。恩與暗中調查遺書字跡，確實出自昭天之手。昭天昏迷不醒，遲遲無法說明當日真相。
好不容易在桂樹醫館悉心照料下，昭天醒了並向劉世豐與恩宇說明了自己的遭遇，原來她持續經歷著職場霸凌，卻又敢怒不敢言。在劉世豐的循循善誘下，她決定面對事件並接受大家幫助。還把自己的遭遇寫入新小說情節。
劉世豐與桂樹醫館家人們決定對霸凌者復仇，於是劉世豐佯裝成說書人，請大家一起來聽故事，並邀請這位施暴者上台與他一起讀出昭天所寫的小說。施暴者一聽就知道這說的是自己的行為，台詞都是她所說過的話，昭天的遺書也是由她所偽造，劉世豐更在舞台上重現她霸凌昭天的橋段，並且讓霸凌者受到在場所有人的唾棄，也順利被逮捕。
內醫院並未因此放過劉世豐與桂樹醫館，不斷在找新的理由調查他們。翁主也要求恩宇幫忙得到劉世豐的心，恩宇雖明白劉世豐的心意，但翁主看起來也不是省油的燈！
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