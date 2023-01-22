超可爱又爆笑！《王后伞下》「元孙」徐宇真玩「寂静中的呐喊」，喊到声音都沙哑＆急到狂跺脚！ 《黑暗荣耀》朴成勋「恶角」经典作回顾《精神病患者日记》与尹施允共组调教系CP！杀人魔理事超带感 去年才演《读取恶心的人们》《小女子》《弱美男英雄》，称职绿叶罗哲除夕病逝，金高银不舍悼念 姜栋元&朴正民有望合作Netflix古装武侠片《战，乱》，《分手的决心》朴赞郁担任监制 《黑暗荣耀》「少年同珢」太惨了！气到观众「串戏」：你可是天使、是神啊

「小童星」徐宇真去年出演综艺《Bbong仙花学堂》，节目片段近日又在推特流传。

节目中，他和郑东元一起挑战《新西游记》中的经典游戏「寂静中的呐喊」，徐宇真负责说题目，郑东元则负责猜题。看到题目左撇子（왼손잡이）后，徐宇真举著右手激动大喊，之后又换成了左手，郑东元则猜了一个「五」，徐宇真：「왼～손～잡～이～」



郑东元又答了「右手」、「右脚」，徐宇真已经喊到要破音，还气到握拳跺脚，让主持人Boom都笑倒在地，郑东元最后没答对，徐宇真拆下耳机后：「哎呀！是左撇子啊！」题目换成「알레르기」，徐宇真又讲又演，结果最后决定Pass，他还扶了一下额头，整段真的超级爆笑 XD



而徐宇真虽然今年才8岁，但已经拍过不少广告和出演过许多戏剧，像是《耀眼》、《Hi Bye, Mama!》、《Mouse》、《远看是蔚蓝的春天》和《王后伞下》等，曾在中扮演《Hi Bye, Mama!》饰演「金泰希女儿」曹栖旴，因为秀气又漂亮让不少人误以为是小女孩，期待他下部作品啦！（徐宇真没有演《黑暗荣耀》噢～《黑暗荣耀》河睿帅是吴智律演的。）



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻