玄彬、黄晸玟动作新片《火线交涉》韩国票房击退《阿凡达》《灌篮高手》！2月3日台湾上映

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电影《火线交涉》由青龙影帝《毒枭圣徒》黄晸玟、《机密同盟2》玄彬、《非常律师禹英禑》姜基荣精彩共演，在韩上映后击退好莱坞电影《阿凡达：水之道》、日本强片《灌篮高手》，故事叙述为了拯救遭塔利班组织绑架的韩国人质们，前往阿富汗当地的外交官郑在浩（黄晸玟饰）和国家情报院要员朴大植（玄彬饰），赌上性命进行危险的交涉行动！改编自真实事件的《火线交涉》，以扎实的故事情节和演员们写实自然的演技，深刻描绘交涉行动的刺激过程，反转不断的情节加上浩大的动作场面，都令观众赞叹不已，《火线交涉》2月3日即将在台上映！

玄彬在《火线交涉》中饰演国家情报院要员「朴大植」一角，专门处理中亚、中东的事务，曾因过去无法成功拯救人质而有创伤，对於参演本作的原因，玄彬透露是因为想多向前辈黄晸玟学习，在拍摄《火线交涉》时也感受到黄晸玟满满的能量，深受刺激，他说：「这是我第一次和前辈合作，拍摄过程中学到他充满正面能量的精神，对於制作电影这部分也有了其他见解，让我对於拍电影的想法产生很大变化，前辈给我很大的刺激！」玄彬表示本作可说是他对拍摄工作之见解的分水岭。



《火线交涉》是黄晸玟继《威基基兄弟》后，睽违21年再度与林顺礼导演合作的电影作品，黄晸玟对此表示：「感觉非常特别，因为林顺礼导演是正式为我开启电影之门的大恩人！一直在等待和导演再度合作的机会，在知道本作是由林顺礼导演执导时，我说我不管怎么样都要参演，而且当时还不晓得要前往约旦拍摄！」黄晸玟还提到很多人听到《火线交涉》的故事时，都以为他演的是国情院要员，玄彬则因为绅士的形象而被认为应该扮演外交官才对，黄晸玟开玩笑表示：「这次我演的是外交官，起初我还跟玄彬说，我们俩是不是互换角色了！」但黄晸玟心想，导演让他们俩诠释不同於原有形象的角色一定有其理由，因此事前很努力地塑造外交官的角色。



姜基荣（网译：姜其永）在话题韩剧《非常律师禹英禑》饰演女主角的上司，展现暖心诙谐的演技而备受瞩目，这次他在《火线交涉》中饰演如杂草般在阿富汗生活的韩国人「李奉汉」一角，意外成为交涉行动中的重要口译人员，是不可或缺的存在。这个角色是当地唯一精通阿富汗两种官方语言普什图语、达利语的韩国人，姜基荣表示：「如果我说错了普什图语台词，可能也不会被发现，但我还是很努力地准备了，像记饶舌歌词一样地把台词背起来！」年度动作巨献《火线交涉》将於2月3日在台上映！



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