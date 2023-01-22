三部月火剧收视咬超紧！《Missing：他们存在过2》《Trolley：命运交叉点》《头脑共助》你追哪一部

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韩国目前有三部月火剧每周一二播映中，分别是有线台tvN的《Missing：他们存在过2》，与同为无线台SBS的《Trolley：命运交叉点》、KBS 2TV《头脑共助》，你正在追哪一部呢？这三部收视率可说是咬超紧！

（按：韩国播出时间，《Missing：他们存在过2》时间为20:50起，《Trolley：命运交叉点》为22:00，《头脑共助》21:50，虽时间不尽相同，且受无线台有线台市占率差异影响，但依旧是比较的指标。以下用的数据全是韩国尼尔森AGB全国收视率。）

先看同时在12月19日开播的《Missing2》与《Trolley》，除了首周《Trolley》占上风，二到四周都是《Missing2》领先，不过最高收视率是KBS 2TV已在收尾的《谢幕：树立而死》，接档《谢幕》的《头脑共助》也在第1集拿下冠军，但仅止於第1集。



竞争最激烈的莫过於本周了，《Missing2》第9第10集4.3%、4.6%，《Trolley》第9第10集4.4%、3.3%，《头脑共助》第5第6集4.3%、4.4%，周一由《Trolley》拿下冠军，《Missing2》与《头脑共助》以仅仅0.1%紧追在后，周二日则由《Missing2》拿回宝座，换《Trolley》垫底且数字掉到3.3%。



目前看起来，三部月火剧算是互有领先，且收视大约都落在3%～5%之间，只有《Missing2》收视浮动比较稳定，另外两部起落很明显。《KUKINEWS》在分析这些数据的同时，认为「目前月火剧没有大热的作品」，且周二收视有强敌，即有线台MBN的Trot选秀节目《燃烧的Trot Man》（每周二21:40 ~ 24:00播出），《燃烧的Trot Man》本周二甚至创下新高16.3%收视率。



虽然海外观众无法替贡献收视率，不过你目前正在追哪一部月火剧呢？欢迎留言讨论你对这三部月火剧的评价吧！

（贴心提醒：香港观众可於黄viu煲剧平台收看《Missing：他们存在过2》‎与《头脑共助》‎）

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