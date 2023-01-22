三部月火劇收視咬超緊！《Missing：他們存在過2》《Trolley：命運交叉點》《頭腦共助》你追哪一部

韓國目前有三部月火劇每週一二播映中，分別是有線台tvN的《Missing：他們存在過2》，與同為無線台SBS的《Trolley：命運交叉點》、KBS 2TV《頭腦共助》，你正在追哪一部呢？這三部收視率可說是咬超緊！
（按：韓國播出時間，《Missing：他們存在過2》時間為20:50起，《Trolley：命運交叉點》為22:00，《頭腦共助》21:50，雖時間不盡相同，且受無線台有線台市占率差異影響，但依舊是比較的指標。以下用的數據全是韓國尼爾森AGB全國收視率。）
先看同時在12月19日開播的《Missing2》與《Trolley》，除了首週《Trolley》占上風，二到四週都是《Missing2》領先，不過最高收視率是KBS 2TV已在收尾的《謝幕：樹立而死》，接檔《謝幕》的《頭腦共助》也在第1集拿下冠軍，但僅止於第1集。
競爭最激烈的莫過於本週了，《Missing2》第9第10集4.3%、4.6%，《Trolley》第9第10集4.4%、3.3%，《頭腦共助》第5第6集4.3%、4.4%，週一由《Trolley》拿下冠軍，《Missing2》與《頭腦共助》以僅僅0.1%緊追在後，週二日則由《Missing2》拿回寶座，換《Trolley》墊底且數字掉到3.3%。
目前看起來，三部月火劇算是互有領先，且收視大約都落在3%～5%之間，只有《Missing2》收視浮動比較穩定，另外兩部起落很明顯。《KUKINEWS》在分析這些數據的同時，認為「目前月火劇沒有大熱的作品」，且週二收視有強敵，即有線台MBN的Trot選秀節目《燃燒的Trot Man》（每週二21:40 ~ 24:00播出），《燃燒的Trot Man》本週二甚至創下新高16.3%收視率。
雖然海外觀眾無法替貢獻收視率，不過你目前正在追哪一部月火劇呢？歡迎留言討論你對這三部月火劇的評價吧！
（貼心提醒：香港觀眾可於黃viu煲劇平台收看《Missing：他們存在過2》與《頭腦共助》）
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