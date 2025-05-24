《鱿鱼游戏2》《以吾之名》朴喜洵再签新经纪公司与金贤珠同门！两人二搭过两部戏！

曾演《以吾之名》、《Trolley：命运交叉点》、《鱿鱼游戏2》等戏剧的演员朴喜洵，今（24）日确定签约新公司management SEESUN（매니지먼트 시선），是继YNK娱乐后再次与两度搭档的金贤珠同门。

「将与每一部作品都展现无可比拟演技的演员朴喜洵同行。能够和朴喜洵合作感到非常欣喜，在其进行活跃且多样的演艺活动时，将尽全力支援其挑战。」management SEESUN对外表示。



朴喜洵1994年以短篇电影出道，2008年以电影《七日绑票令》（七天）获得青龙电影奖最佳男配角一炮而红。生涯多演电影的他，曾演出《VIP》、《南汉山城》、《1987：黎明到来的那一天》、《魔女首部曲：诞生》等名作，2021年演出Netflix影集《以吾之名》崔武镇一角被封「帅大叔」，拓展了他在全球的知名度。



*延伸阅读：

‎〈因《以吾之名》爱上朴喜洵的你，绝不能错过电影《魔女首部曲：诞生》〉

2022年他演出SBS电视剧《Trolley：命运交叉点》罕见表现爱情剧，搭档是金贤珠，两人共谱「中年爱情」化学反应令人深刻，朴喜洵当时宣传采访时曾称赞金贤珠人品、智慧与美貌兼备，表示能和她搭档「太完美」。隔年朴喜洵便加入金贤珠所在的经纪公司YNK娱乐，去年二度合作Netflix影集《遗赠的秘密》，没想到现在也一同到了新经纪公司management SEESUN。



management SEESUN成立不久，15日才开始宣布纳入麾下之演员，包括申惠善、金正贤、车清华、金贤珠、李善（이선）与今日公布的朴喜洵，其中申惠善、车清华、金贤珠与朴喜洵都是从YNK娱乐共同转往。有传SEESUN是广告代理公司STUDIOHIM安日焕代表及YNK娱乐金民秀代表共同创立，若为真，那么可见演员们对金民秀代表代表都相当有义气。



顺带一提，朴喜洵今年会与观众见面的作品可能会有两部，tvN推出的电视剧「韩版《信用诈欺师JP》」《行骗天下KR》，还有名导朴赞郁执导、和李炳宪与孙艺真等人合作的电影《别无他法》（暂译名）。

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