ENHYPEN Jay为失言韩国历史很短再发道歉信，网友仍怒不买单？触碰韩国人敏感的历史地带

再次为失言道歉。

先前ENHYPEN成员Jay再次为先前失言争议道歉。先前另一成员成训在直播时提到，自己最近很喜欢念韩国历史，深入了解后觉得很有趣，然而在一旁的Jay却说「韩国历史资讯量不多」，认为其他国家历史很有渊源，而「韩国史像短篇小说一样短」，引起韩国群众集体不满。



即便当时成员成训在一旁救火，Jay还是引起失言争议，许多网友表示「这是轻视国家历史」、「怎么会说韩国历史只要念几个星期？」，因为Jay具有美国籍身分，而被认为是「带有优越感的看韩国」，即便当时火速道歉，但因为只发在粉丝看得到的平台，而无法平息怒意。



近日Jay二度道歉发表长文，表示「绝无轻视韩国历史的意思，深刻感受到自己的错误，因为自己的行为造成团体、粉丝的困扰，对此感到非常抱歉。」结果网友仍不买单，直说「太迟了，多念点历史吧」、「很明显是别人代笔」、「去军队好好反省」，对於一向为自己历史感到骄傲的韩国人，显然触碰到敏感地带，即便再度道歉仍无法平息众怒。



[ #제이’s Post ] 230118#JAY: Because I think I have caused harm to my team because of my lack of expression, I feel sincerely sorry towards my ENHYPEN members and the ENGENEs who give us love. […]@ENHYPEN_members @ENHYPEN #ENHYPEN #엔하이픈 #JAY pic.twitter.com/VC5rfNkkYS — ENHYPEN WEVERSE (@enhaupdates) January 18, 2023

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