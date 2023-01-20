ENHYPEN Jay為失言韓國歷史很短再發道歉信，網友仍怒不買單？觸碰韓國人敏感的歷史地帶

再次為失言道歉。

先前ENHYPEN成員Jay再次為先前失言爭議道歉。先前另一成員成訓在直播時提到，自己最近很喜歡念韓國歷史，深入了解後覺得很有趣，然而在一旁的Jay卻說「韓國歷史資訊量不多」，認為其他國家歷史很有淵源，而「韓國史像短篇小說一樣短」，引起韓國群眾集體不滿。



即便當時成員成訓在一旁救火，Jay還是引起失言爭議，許多網友表示「這是輕視國家歷史」、「怎麼會說韓國歷史只要念幾個星期？」，因為Jay具有美國籍身分，而被認為是「帶有優越感的看韓國」，即便當時火速道歉，但因為只發在粉絲看得到的平台，而無法平息怒意。



近日Jay二度道歉發表長文，表示「絕無輕視韓國歷史的意思，深刻感受到自己的錯誤，因為自己的行為造成團體、粉絲的困擾，對此感到非常抱歉。」結果網友仍不買單，直說「太遲了，多念點歷史吧」、「很明顯是別人代筆」、「去軍隊好好反省」，對於一向為自己歷史感到驕傲的韓國人，顯然觸碰到敏感地帶，即便再度道歉仍無法平息眾怒。



[ #제이’s Post ] 230118#JAY: Because I think I have caused harm to my team because of my lack of expression, I feel sincerely sorry towards my ENHYPEN members and the ENGENEs who give us love. […]@ENHYPEN_members @ENHYPEN #ENHYPEN #엔하이픈 #JAY pic.twitter.com/VC5rfNkkYS — ENHYPEN WEVERSE (@enhaupdates) January 18, 2023

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