罗PD学长海报形象参考男团SEVENTEEN圆佑&《背著善宰跑》边佑锡，本人看了也无语XD

我们罗学长的原型居然是当红偶像明星！准备这些资料的艺瑟PD真是太有心啦～。XDDD

从成功举行生日咖啡厅，到拿下「百想艺术大赏」电视部门的「最佳男综艺人奖」，在到准备开粉丝见面会的罗暎锡PD制作人，一步步实现了许多人想像不到的事。



YouTube上的「十五夜频道」近期公开了准备罗PD粉丝见面会的花絮影片，当时引发热烈讨论的宣传海报和影片，也公开了他们的参考对象。



原来是以校园概念诞生了「罗学长」这个形象，艺瑟PD拿出准备好的资料，当中有清爽的新人男团TWS、模范生形象的ENHYPEN朴成训、



放送部前辈拿著摄影机拍摄的SEVENTEEN圆佑、（看到这边时，罗PD无语地低下头，彷佛无法面对即将到来的现实一般XD）



接著还有弹著吉他的N.Flying李承协，以及体育部的边佑锡（《背著善宰跑》剧中形象），还强调了要呈现出湿发感～。



但下一秒罗PD就投入到其中，对著镜头讲出肉麻的台词：「要不要和我一起学习？」、「要不要和我一起打篮球？」、「要不要来看我的演出」虽然本人崩溃，却又乐在其中（？！）。



▼准备罗PD的粉丝见面会花絮：



另外，罗PD的粉丝见面会门票目前全部售罄，官方直接贴出加场公告，将会举行两天（10月5、6日），真是是太有人气啦！

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻