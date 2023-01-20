《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》谈圭贤重大车祸，哥哥心疼粉丝看哭：经历太多

蓝家人纪录片太好看！

Disney+推出韩团Super Junior纪录片《SUPER JUNIOR : THE LAST MAN STANDING》超感人，出道17年的岁月，让SUJU每次上综艺节目都有超多故事可以讲，向来总是把快乐带给大家的他们，在纪录片中首度公开辛苦过往，让ELF们超心疼！



以一曲《Sorry Sorry》红遍全球的Super Junior，是韩流最大的推手，创造无数纪录、已经登顶的他们，其实在出道初期过得很辛苦，在片中公开那时的年轻模样，一个比一个还青涩，跟现在相去甚远！其中也经历成员变动，在谈到加入圭贤时，哥哥们竟然说：不太记得那时XD



在预告片尾时，圭贤说：「总是对团员感到抱歉」，以为要说什么感人的话，后来又顽皮的说「请把这段剪进去」，让大家笑翻！总是开大家玩笑的他，这次在纪录片中公开在2007年的车祸事件，当时利特、神童、银赫、圭贤4人凌晨准备返回宿舍时，车辆翻覆撞上护栏，圭贤飞出车外重伤昏迷，谈起这段往事时，哥哥们神情难过，即便当时自己也身负重伤，也要医护先救圭贤，让蓝家粉丝看得好心疼！



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