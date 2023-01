SEVENTEEN净汉日前被品牌要求不能比爱心！Hoshi到巴黎两人马上见面：「禁止爱心，我给解除啦」

日前,SEVENTEEN成员净汉受邀出席 Saint Laurent 巴黎时装周看秀。

在机场时,记者对著净汉说:「请比爱心吧~」旁边的工作人员则冷静地说著:「今天没有爱心!因为 Saint Laurent 那边说不能比爱心。」

하트 없습니다 오늘은 하트 없습니다 pic.twitter.com/7GyEmCKMHs — 아이돌 웃긴영상 (@funnyidol_video) January 16, 2023

净汉与以往的机场照有著超大「反差」,以前他还会直接秀出代言的产品 XD 相关影片在韩网引发热烈讨论,网友们:「资本主义的感性,好好笑」、「好像知道爲什么没收爱心了,平时的机场动图太搞笑」、「长相就是 Saint Laurent 风格,看起来有点颓废美」、「身爲CARAT的我,尹净汉的内心矛盾在这里都能看到」、「连 IG 自我介绍都改冷酷风」等等。

아 정한이 또 가방에서 바닐라코 주섬주섬 꺼내서 이번엔 미스트 뿌려주는 센스 발휘함ㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/LMJVxxGILn — 쁑 (@ppyung_han) August 6, 2022

而SEVENTEEN成员Hoshi在18日也飞往巴黎要出席AMI时装秀,他抵达不久就更新和净汉的合照,还写下:「禁止爱心,我给解除啦!」照片一公开,网友:「怎么知道禁止比爱心而闹得沸沸扬扬的,真是太可爱了」、「哈哈哈,净汉的颜色也重新找回来了」、「Hoshi真的是小孩子啊!净汉的眼神是怎么回事」。



另外,SEVENTEEN的小分队夫硕顺(胜寛、DK、Hoshi)将在2月6日发行首张单曲《SECOND WIND》,这也是他们时隔5年回归。公开的MV预告中,描绘夫硕顺身后疲惫不堪的日常生活中的样子,胜宽点击「Pass Dead Point in」后,这句话变成「You can get your SECOND WIND」,之后转换成给夫硕顺疲惫的日常生活注入活力的场面。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻