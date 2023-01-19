「哭著，想放弃了」宋旻浩限动泄低潮心情：「有没有人能拥抱孤独的我呢？」

WINNER成员宋旻浩透过SNS泄漏当下心情，在去年11月父亲离世后，似乎对他造成相当大的打击，孤独感袭来让他写下意义深长的手写发文。

几小时前宋旻浩的限时动态中发表了一张手写信，写著「年纪越来越大，经验也越来越多，也战胜失败，身边的人一一结婚去了，变得喜欢上以前无法吃的食物。」「对於新结识朋友感到疲倦，虽然在家里是最舒服自在的，但也变得最孤独，选择变多了之后，偶尔像小孩子一样哭著想要放弃。」文字中表达了自己忧郁孤独的心声。



「才没盛上几汤匙的汤，肚子也就饱了，一直以来开心的派对也成了不自在的聚会，感觉是在消耗而已。」感觉宋旻浩对於朋友之间的聚会不再能够开心地参与。「我老了，也有了皱纹，画著画想要表达什么，有著更多的烦恼。」「这世界上是否真的有我的另一半？是否有人想要温暖拥抱著这样孤独的我呢？即便我老了…」文字中不断透露出孤独感受，令人忧心。



1993年生的宋旻浩，在去年11月经历了父亲离世的打击，也曾在文字中埋怨父亲的自私，走得太急，觉得父亲是否因为沉重的医药费负担而离去，文字中不难看出他与父亲的情感深厚，以及他不舍父亲离世的心情，同时也表达著对父亲的思念。今日再度看到他的限动发表，感到深深的孤独感，虽然目前也正在活动中，但夜深人静时应该相当需要有朋友以及他所爱的人拥抱，陪伴他一起走过这段时间。

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